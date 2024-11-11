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破·地獄丨黃子華新片創下香港電影有史以來9項紀錄　衛詩雅歸功台前幕後及觀眾支持

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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黃子華及許冠文主演《破·地獄》票房報捷。

由陳茂賢導演及編劇，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演電影《破·地獄》，今日單日即時票房收報2,764,404元，累積票房近1900萬元。

而《破．地獄》在11月9日首日上映創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，收入高達7,466,387元，超越之前2016年由《寒戰2》保持的紀錄。

此外，《破．地獄》以107,344人次拿下「香港電影開畫日最高入場人次」；至於在「香港電影單日最高入場人次」方面，《破．地獄》亦以108,599人次再次奪冠。

破·地獄丨破《九龍城寨之圍城》紀錄　登港片史上開畫日票房最高電影

《破·地獄》

《破．地獄》開畫週末所創之紀錄：

1. 香港電影開畫日最高票房*  
   - No.1 《破·地獄》 – $7,466,387 
   - No.2 《寒戰2》 - $5,453,225

2. 香港電影開畫日最高入場人次  
   - No.1 《破·地獄》 – 107,344 
   - No.2 《寒戰2》 - 76,312

3. 香港電影最高開畫日累積票房  
   - No.1 《破·地獄》 – $8,632,982
   - No.2 《紀念日》 - $8,114,466

4. 香港電影開畫日最多場次
   - 開畫日場次逾1000場

5. 香港電影單日最高入場人次  
   - No.1 《破·地獄》 – 108,599 
   - No.2 《寒戰2》 – 106,774

6. 2024 中西片開畫日最高票房  
   - No.1 《破·地獄》  – $7,466,387 
   - No.2 《九龍城寨之圍城》 – $5,199,591

7. 2024 中西片開畫日最高入場人次  
   - No.1 《破·地獄》 – 107,344 
   - No.2 《九龍城寨之圍城》 – 75,247

8. 2024 中西片單日最高票房  
   - No.1 《破·地獄》  – $7,522,662 
   - No.2 《死侍與狼人》 – $6,218,969

9. 2024 中西片單日最高入場人次  
   - No.1 《破·地獄》   – 108,599 
   - No.2 《九龍城寨之圍城》  – 79,437

《破·地獄》

破·地獄丨台前幕後感鼓舞

導演陳茂賢得知喜訊，表示：「見到《破．地獄》喺開畫週末獲得咁好嘅成績，我覺得非常鼓舞。謝票時聽到觀眾嘅分享都十分窩心，衷心希望可以透過《破．地獄》傳遞到更多正面嘅訊息同力量畀觀眾。」

演出備受激讚嘅女主角衛詩雅亦分享感受稱：「能夠參與呢部戲係一個十分珍貴嘅經歷，上映後睇到觀眾嘅反應同熱烈迴響，對我嚟講係一個好大的肯定。一切都歸功於導演，以及台前幕後所有團隊嘅努力，感謝每一位入場觀眾嘅支持。」

導演陳茂賢、衛詩雅、周家怡今晚亦會四出突擊至到戲院親身答謝觀眾支持。

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