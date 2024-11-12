不離不棄｜消防員為救女孩吸入毒氣智力倒退回3歲　妻子承諾：陪他重新長大

▲ 內地一名消防員為救女孩吸入毒氣，智力倒退回3歲水平。

【消防員／中毒／智力倒退】內地一名消防員為了救人而不幸吸入混合氣體中毒，智力更因此倒退回3歲。其妻子放棄原本的工作，全心照顧丈夫，並將過程記錄下來，承諾陪對方「重新長大」。

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據內地媒體《央視網》報道，90後消防員庫學輝原本在河北省倉洲市肅寧縣武塬路消防救援站擔任副隊長。2023年3月26日，肅寧縣一個小區樓道裡的電動車起火，庫學輝帶隊到場搜救，期間發現一名女孩被困在3樓臥室裡。

消防員中毒｜為救女孩吸入毒氣

為了救人，庫學輝將呼吸器面罩讓給了女孩，自己卻因為暴露在火場濃煙中而吸入混合氣體中毒，送醫後確診為中毒性腦病、遲發性腦病。報道指出，因中毒引發的遲發性腦病患者，經搶救從急性中毒症狀中恢復後，會經歷數天或數周接近正常的「假癒期」，然而之後便會再次出現以急性癡呆為主的神經精神症狀。庫學輝的妻子孫蕾透露：「最嚴重時，愛人大小便失禁、說不出話、嗜睡。」

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孫蕾憶述，初期庫學輝意識較為清醒時，自己曾問過對方，為了救人差點連命都沒了，家人該怎麼辦？但庫學輝就回答「救人是自己的責任」，加上受困女孩年紀和兩人的兒子一樣大，「如果不把她救下來，人家這個家庭怎麼辦？」

而為了24小時貼身照顧丈夫，孫蕾放棄了原有的生活，並將過程記錄在網絡上，陪伴對方重新「長大」。她在某一段影片中的文字描述寫道：

庫先生跟3歲孩子一樣，要重新長大，什麼時候才能長到30歲？等他長到30歲，我已經變老太太了，說好一起慢慢變老，你卻偷偷變小了。

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消防員中毒｜妻子24小時貼身照顧

據報，庫學輝現階段的治療以中醫為主，透過針灸、中藥、復健訓練的綜合治療方式進行。孫蕾每個月都會帶著丈夫到北京一周治療兩次，再回家休息一周。經過一年的治療，庫學輝的情感思維亦日漸豐富，從最初不能言語，到如今可以進行簡單對話，從一直臥床，到在他人幫助下能夠緩慢行走，而這些都是孫蕾的精神支柱， 「今天比昨天好，就是進步」。

孫蕾表示，過去一年多經歷了甚麼只有自己心裡清楚，無法用言語形容；白天的她看起來和其他人無甚區別，但一到晚上經常情緒崩潰，被兒子說是「陽光抑鬱症」。

孫蕾指，庫學輝曾許諾休班時要帶她和兒子去旅遊，如今反而是她趁著治療間隙，帶著丈夫去當初承諾要帶自己去的地方，陪著對方一天一天重新長大，

我把以前他說過的話都給他實現了。

目前，他們全家收入來源只有庫學輝的殘障津貼，以及縣政府支付的護工費。丈夫的復健治療路仍舊漫長，而孫蕾需要長時間在旁照料，再過幾年，兒子也要升上高中，所以她正在嘗試直播帶貨，希望能在家照顧丈夫的同時，也增添一些收入。

資料來源：《央視網》

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