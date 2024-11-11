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啟德青年驛站︱麥美娟：短期租約形式　約5年時間予團體營運

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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麥美娟表示，「青年驛站」目標今年年底公開招標，會以短期租約形式，約5年時間予團體營運。（資料圖片）

《施政報告》提出在啟德社區隔離設施改作「青年驛站」旅舍，民青局局長麥美娟透露，目標今年年底公開招標，會以短期租約形式，約5年時間予團體營運，除了將社區隔離設施變成驛站，也要提供文化藝術體育交流機會。

立法會民政及文化體育事務委員會今日舉行會議，經民聯陸瀚民關注，「青年驛站」會涉及多少公帑預算、團體營運時間、目標服務人數等。

麥美娟表示，「青年驛站」旅舍目標今年年底公開招標，會以短期租約形式，約5年時間予團體營運，團體除了將社區隔離設施變成驛站，也要提供文化藝術體育交流機會。至於目標服務人數，她指，會要求營辦團體在招標文件交代，政府會視乎哪個團體更有創意和善用設施，吸引更多人來香港參與驛站設施，促進交流。

《施政報告》提出，政府會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成。民建聯陳勇表示，若有關金額能夠批准請行政支援，請全職同事，效果更好。麥美娟指，現時452隊關愛隊隊長和隊員，全部是義工，增加五成的資源是作為經費，用作提供服務。但在增加的資源入面，有一定比例行政費用，可用作請人，是按現有的比例。

選委界陳凱欣關注，會否透過青年驛站等青年項目吸納青年加入關愛隊。麥美娟指，現時青年宿舍宿生參與關愛隊義工服務，會計算在宿生的義工服務時數裏。

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