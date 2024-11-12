大學發展｜科大明年推信息及網絡安全管理碩士　拆解網絡騙案心理學

▲ 科大商學院資深副院長許佳龍（右）料網絡安全管理碩士課程推出後，將可於短時間內為行業提供一批人才。（吳穎嵛攝）

網絡罪案近年呈升勢，科技大學將推信息及網絡安全管理碩士課程，不著重科技硬知識，而是著重教授學生應對時下多數利用犯罪心理學行騙的騙徒手法，培訓具網絡保安管理及督導能力人才，將於明年9月開課。

觀塘設海景教學中心 供商學院碩士生使用

科大商學院資深副院長許佳龍表示，其他院校由理學院提供網絡保安相關課程，主要側重於技術相關硬知識，例如加密信息、設立防火牆等，惟現時的網絡騙案大多與硬件或技術無關，騙徒多數利用犯罪心理學，透過網上平台進行詐騙，這些知識並非傳統課程能涵蓋。

科大商學院新推出的信息及網絡安全管理碩士課程，除了教授基礎科技知識，更著重培養管理思維，涵蓋風險管理、犯罪心理學及網絡安全政策等。許佳龍料課程推出後可於短時間內為行業提供一批人才，由於不涉傳統科技知識，即使沒有相關學歷和經驗亦可報讀。

科大另將於明年9月開辦家族辦公室及家族企業碩士課程，校方邀請本地家族企業繼承人設計課程，透過研究案例了解家族辦公室文化及運作，沒有金融背景及有意轉跑道的人士亦可報讀。

學費方面，網絡安全課程全日制及2年兼讀制全期學費分別為40萬及36萬元，家族辦公室課程全日及兼讀制學費均為45萬元，各設約50個學額，料年底開始收生。

另外，位於觀塘的科大「理學碩士教學中心」已於9月啟用，中心佔地2萬平方呎、設3個海景課室，共可容納300人，並設研討區及開放式學習區等，只供科大商學院碩士生使用。

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