校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

【可立中學/嗇色園/英中/】嗇色園在香港成立超過100年，敬奉「赤松黃大仙師」及遵從仙師「普濟勸善」的寶訓，在1969年創辦首間教育機構 可立中學，從此奠定嗇色園育才興學的基礎，可立中學重視全人教育，致力培養學生德、智、體、 群、美均衡發展，55年來辦學初心不變，在師生的共同努力下，學校榮獲教育局「品德教學傑出教學獎（優秀獎）以及義務工作發展局「全港十大愛心學校」。

可立中學︱校長公開「肥佬」成績表勉勵學生

適逢學校55周年校慶，剛踏入第二年任期的黎洛琪校長接受訪問，分享接任校長的苦樂以及對可立中學的未來展望。黎校長擁有19年教 學經驗，以教科學及化學科為主，也試過做訓導主任，她自言從小不是成績優異的學生，更試過在學生面前公開自己「肥佬」的成績表，藉此勉勵學生：

透過努力可以改變，相信有很多無限可能可以發生。

沉浸式英語學習環境:

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可立中學︱沉浸式英語學習環境

黎校長回想起小學升上中學時，由於突然變成英語教學，歷史科與科學科要背長長的英文生字，感到非常吃力，幸好得到良師的鼓勵與啟發，令到成績逐步改善，更奠下了成為老師的志願。

因為受過語言障礙的苦，黎校長深深明白學生升上英中後難適應，所以可立中學致力營造「沉浸式英語學習環境」，課堂內外師生也以英語溝通，透過多聽多講，鼓勵同學多些運用英文，進一步提升他們運用英語的信心及能力。

在升中適應方面學校除了會有暑期適應班，開學之後也會有增潤課程、能力提升班等，以幫助學生適應英語學習的環境。除此之外，學校獲嗇色園撥款增聘了多一位外籍老師和鼓勵學生公開用英文演講，增強他們對講英語的信心。

優秀教師團隊:

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可立中學︱鼓勵學生成績大躍進

黎校長分享一個教學生涯中的深刻經歷，當年她任教中一的科學科，一名女同學完全不做功課，考試只有20多分，當時是老師的校長覺得很奇怪，女孩子一般都比較乖巧，了解之下才知悉對方原來完全聽不明白課堂上的內容，黎校長之後不斷鼓勵與提醒，循循善誘下，該學生在中二時，科學科成績從20多分進步到80多分，

其實我很感動，每一次這些例子，都告訴我身為老師的重要性，她在中四的時候參加辯論比賽，還做主辯，亦有得獎，我覺得如果我們當初沒有鼓勵她，沒有得到老師的啟發，可能她一直只停留在那個level，但當我們去啟發她的時候，是可以發揮學生的無限可能。

可立中學︱校長:滿足感成教學原動力

每個學生的進步與改變成為了黎校長教學的原動力，也令她感受到滿足感，看見每個生命的轉變也令她覺得使命感愈來愈強。因此在她剛接任校長時，對於不能親近學生感到不習慣，曾經有一段時間很失落，所以有時會去代課過「老師癮」。黎校長說:「後來我覺得做一個訓導主任，我只能幫助我這一批的學生，但如果我做到校長的話，我就有機會可以鼓勵老師團隊，再感染我們的學生，以生命影響生命。」

學校音、體、藝及海外交流活動:

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可立中學︱傑出校友回饋母校

可立中學多年來為社會培育了不少精英，當 中為人熟知的劉德華是校友，為了鼓勵同學進 步，劉德華每年都設獎學金給每班成績優異的同 學，早前的藝術展也有贈門票給同學，而他得知母校校慶，更拍攝了短片祝賀，與師弟妹分享人生奮鬥故事。另一位傑出校友是警務處助理處長王忠巡， 為母校的辦學團體—嗇色園的5間中學成立護旗隊，亦是香港首支由辦學團體聯結屬下中學組成的護旗隊隊伍。還有童軍總會總監黎偉生博士， 回校為水運會作主禮嘉賓。可立中學的舊生網絡很強大，校友都積極為母校發展盡心盡力。

▲ 可立中學是劉德華的母校，他每年都會設立獎學金獎勵成績好的師弟妹。（學校提供）

期望學生讀得又玩得展望未來，可立中學會以培育品德卓越、樂善好施的莘莘學子為目標，希望他們在讀書的同時，能夠擁有追求人生目標的勇氣和希望。黎校長表示，學校提供多元化的活動供同學參與，期望學生能夠「讀得又玩得」，主動參與不同活動，透過嘗試才能夠知道自己可以精於哪個範疇。

▲ 嗇色園敬奉「赤松黃大仙師」，嗇色園副主席及校監余大業祝可立中學的學生百尺竿頭，更進一步。(陳慧安攝)

另外，學校鼓勵他們以積極樂觀的態度面對生活上的挑戰，每年都會舉辦正向教育工作坊、成長計劃、朋輩輔導員計劃，還有健康月等，這 些都是幫助學生促進身心靈成長，學校與優秀的教師團隊盡心盡力用心教導，盼望學生們有一個愉快的校園生活。

可立中學與時並進、創新求變，我們會繼續努力，提供優質教育，裝備同學迎接未來的挑戰。同學經過6年栽培後，能夠肯定自己的價值，這是可立的使命。

嗇色園可立中學55周年校慶慶祝活動一覽

Ho Lap College (Sponsored by Sik Sik Yuen) Upcoming 55th Anniversary Celebration Events

Month Activities July, 2024 1. 55th Anniversary Handball Invitation Tournament (with 7 Secondary Schools) 2. 55th Anniversary Cultural Tour: a) Hospitality Meets Innovation: Unveiling Seoul's STEAM Wonders (South Korea) b) Studying Tectonic Hazard Prevention and Environmental Conservation (Japan) c) The Tour of Culture and Water Conservancy Construction of the Three Gorges in Wuhan and Yichang of Hubei Province (Hubei) Sep, 2024 1.55th Anniversary: SDG Leaders for Tomorrow. 2.55th Anniversary: School Mural Project「可立夢想號,啟航」校園壁畫計劃(Aug-Oct) Oct, 2024 1. 55th Anniversary Basketball Invitation Tournament. (with 8 WTS Primary Schools) 2. 55th Anniversary: A Voyage of Discovery Nov, 2024 1.Ho Lap College 55" Anniversary Banquet (Organised by HLC Alumni Association) (HLC Alumni Association) (9/11) 2. 55th Anniversary Open Day (30/11) Homecoming Activities (30/11) 3. 55th Anniversary HLC Parent Academy - Star Parenting (Public Lecture 1) 4. 含英咀華思辯致知可立五十五周年辯論表演賽(可立對可風) Dec, 2024 1.55th Anniversary Invitation Relay(Sports Day) 2. 55th Anniversary STEAM Challenge (Primary Schools Invitation Competition)

Feb, 2025 1.繼往開來文化薪傳可立五十五周年中華文化節 2.55th Anniversary: Tracing the steps of urban renewal Mar, 2025 1. 55th Anniversary Invitation Relay (Swimming Gala) 2. 55th Anniversary Cultural Tour. Exploration of Shenzhen's Art and Culture 3.55th Anniversary: HLC Parent Academy - Star Parenting (Public Lecture 2) Apr, 2025 Shining a Light on 55 Years of Virtue: The Ho Lap Star Storytellers Writing Challenge May, 2025 1.55th Anniversary Inter-house Musical Competition 55th Anniversary Visual Arts Exhibition

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