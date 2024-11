對工商界新指示違自由市場原則？　李家超：關鍵是你有多愛港

▲ 特首李家超。(梁偉榮攝)

港澳辦主任夏寶龍對本港工商界、企業家下達新指示,外界關注此舉會否違反自由市場原則。特首李家超今日作出回應。

李家超今日出席行會前記者會時解釋,夏寶龍想告訴企業家、投資者的是,香港是屬於我們的共同家園,要考慮香港的整體利益,以及企業家在共建家園時的作用和重要性。形容夏寶龍的話,是懷著關愛之心說的,呼籲集體面對挑戰、增強競爭力,確保香港不斷發展,成為所有人更美好家園。

李家超又說,「每位企業家對每個項目的支持和投入,都會按着自己取捨而進行。」強調企業可以自己做決定,「但關鍵是你有多愛這個地方,你認為你應該貢獻多少。」(the key point is how much you love this place and how much you think you should contribute.)

他又主動提醒夏寶龍講話重點,包括要深入學習領會國家主席習近平給「寧波幫」的回信精神,李籲每位企業家都應該細心研究,「能學習多少,就要每一位企業家心領神會。」

李家超又說,政府已搭台寫好發展劇本,主角是工商界及企業家,演好這部戲靠社會各界。

