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呂志和逝世︱呂志和上周四辭世　今年8月底曾親迎訪港國家隊

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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呂志和和孫穎莎握手。（網絡短片截圖）

嘉華國際（00173）及銀河娛樂（00027）創辦人兼主席呂志和11月7日逝世，享年95歲。

呂志和最近一次公開露面，是8月底國家運動員訪港時，當時國家隊入住由呂志和創辦的海景嘉福酒店。有市民上載片段顯示，呂志和親自在酒店迎接國家隊，全程笑臉相迎，並不斷拍手，工作人員想扶呂志和坐下，不過，他幾乎沒坐下就又站起來，繼續拍掌，精神狀態不俗。

工作人員分別帶領3位人氣運動員：潘展樂、孫穎莎及全紅嬋與呂志和握手，全紅嬋更停留與他交流。

呂志和逝世︱73歲仍繼續追夢

呂志和2022年接受訪問時，曾大談創業史，由當初的石礦大王到酒店大亨，直至73歲時仍然繼續追夢，進軍澳門賭業並加入娛樂元素，令業務老少咸宜。

澳門在2001年宣布開放賭權，作為「過江龍」的呂志和，當時組建銀河娛樂，成功投得其中一個新賭牌，發展成世界級博彩娛樂王國，他甚至被譽為「新一代賭王」。呂志和透露，這一切源於巧遇︰「我本身連打麻雀都不懂，何況是要談賭錢？」

呂志和逝世︱做人、做生意要窮則變、變則通

呂志和自少已擁有商業頭腦。上世紀40年代，香港捲入戰亂，年少被迫輟學的呂志和，把眼光放在排隊的長長人龍之上，「因為讀書時有閒錢買零食，因此在那種情況下，便決定炒些南乳花生去賣，賣得很好。」他強調，無論做人或做生意，亦要窮則變、變則通。

至於呂志和的第一桶金，則是憑着其過人眼光，將美軍在沖繩的剩餘物資，例如開山機等重型機械運來香港，並在香港開拓石礦場業務，趕上建築業急速發展的快車，成為「石礦大王」點石成金。呂志和在70年代末期，投得尖東首幅填海地皮，興建了海景嘉福酒店（當時名為海景假日酒店），晉身「酒店大亨」。

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