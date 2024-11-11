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大學發展｜應用科學大學聯盟正式啟動　明年首季推國際會議

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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應用科學大學聯盟今日舉行成立儀式。（陳靜儀攝）

獲政府撥款1億元作啟動資金的應用科學大學聯盟，今日（11日）舉行成立儀式，目前共4間院校參與，有逾80間支持機構，明年初將推出首個國際會議，邀請海外及內地專家，探討職專教育議題。

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應用科學大學聯盟今日正式啟動運作，現有4間院校參與，包括已獲批為應科大的香港都會大學和聖方濟各大學，以及用附屬成員身份參與的東華學院和香港高等教育科技學院。

政務司副司長卓永興在成立儀式致辭時指，很高興見證香港職專教育發展踏上新里程，聯盟已為未來工作定下方向，包括籌辦國際會議、加強與各地應用科學院校交流合作等，務求在推動職專教育發展同時，支持香港發展成為國際專上教育樞紐。

他續指，有逾80間企業、商會、業界組織等成為聯盟的支持機構，成績令人鼓舞。他期望社會各界續與聯盟成員探討合作，實行產教融合、科教融匯，透過經驗交流和資源共享，提升職專教育的質素及認受性。

都大校長林群聲透露，聯盟將於明年首季動用資金，推出首個國際會議，邀請海外及內地應科大學者來港，探討職專教育的成功經驗、學生交流計劃等；又指聯盟內的院校，可申請運用資金進行研究、發展課程等，獲督導委員通過審議後，即可獲批資助。他亦提到，部分支持機構本身已與大學合作，未來會加強溝通，務求讓課程更緊貼市場需要。

香港都會大學校董會主席黃天祥則稱，聯盟成立是香港職專教育長遠發展的重要里程碑，將促進教育界與業界之間的深入交流，並加強香港與海外及內地的合作，更有效地推動職專教育發展，為香港培育和吸納人才。他又稱，應科大在香港是新概念，期待通過政府持續支持、聯盟成員合作及同業夥伴努力，建立配合社會人才需要的應科大體制，實現「行行出狀元」的願景。

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮表示，聯盟未來將在國際及本地兩層面多做工夫，包括邀請海內外應用科學大學學者及代表來港分享、組織交流考察團，加強應用研究合作等，同時希望減低社會對職專教育的偏見。

至於聯盟內的院校，會否互相競爭？聖方濟各大學署理校長盧鐵榮以球賽為例，指聯隊要強大和團結，才能出戰國際賽，故加入聯盟的院校，均要積極參與、無私奉獻。

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記者：梁薾心

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