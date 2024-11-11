考試移民｜津中議會主席：讀書不只為應付考試　鼓勵內地家長送子女來港體驗

▲ 津貼中學議會主席李伊瑩。（陳靜儀攝）

對於本港人才計劃近日衍生「考試移民」爭議，津貼中學議會主席李伊瑩今日（11日）指，讀書不只為應付考試，鼓勵內地家長送子女來港升學，體驗國際化和多元化的教育特色。

現凡持有「受養人簽證/進入許可證」的未成年學生，即符合本港大學招生安排下的第5類本地學生「LS5」定義。惟有中介疑利用有關定義漏洞，以及人才計劃快速獲批特點，為實際無意來港的家長設計「考試移民」方案，助其子女取得受養人簽證，以自修生身份報考文憑試，繼而用本地生身份升讀八大，並獲公帑資助學費。事情在家長及議員之間均惹來兩極看法，引來政府考慮檢視上述「本地生」定義。

李伊瑩今日回應表示，政府正進行相關檢討，強調讀書學習不僅是為應付考試，學習文化、氣氛和經驗對小朋友成長亦非常重要，加上香港教育具國際化、多元化、中西兼容等特色，非常鼓勵內地家長送子女來港升學。

她又指，施政報告提出推廣「留學香港」品牌，發展香港成為國際專上教育樞紐，但除了專上院校，形容本港基礎教育亦有很強優勢，鼓勵政府積極一併考慮推廣非本地生來港入讀中小學及幼稚園。

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記者：梁薾心