  • 24°C
香港時間：20241112日 (二) 00:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

考試移民｜津中議會主席：讀書不只為應付考試　鼓勵內地家長送子女來港體驗

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

津貼中學議會主席李伊瑩。（陳靜儀攝）

對於本港人才計劃近日衍生「考試移民」爭議，津貼中學議會主席李伊瑩今日（11日）指，讀書不只為應付考試，鼓勵內地家長送子女來港升學，體驗國際化和多元化的教育特色。

現凡持有「受養人簽證/進入許可證」的未成年學生，即符合本港大學招生安排下的第5類本地學生「LS5」定義。惟有中介疑利用有關定義漏洞，以及人才計劃快速獲批特點，為實際無意來港的家長設計「考試移民」方案，助其子女取得受養人簽證，以自修生身份報考文憑試，繼而用本地生身份升讀八大，並獲公帑資助學費。事情在家長及議員之間均惹來兩極看法，引來政府考慮檢視上述「本地生」定義。

李伊瑩今日回應表示，政府正進行相關檢討，強調讀書學習不僅是為應付考試，學習文化、氣氛和經驗對小朋友成長亦非常重要，加上香港教育具國際化、多元化、中西兼容等特色，非常鼓勵內地家長送子女來港升學。

她又指，施政報告提出推廣「留學香港」品牌，發展香港成為國際專上教育樞紐，但除了專上院校，形容本港基礎教育亦有很強優勢，鼓勵政府積極一併考慮推廣非本地生來港入讀中小學及幼稚園。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：梁薾心

相關文章

大學發展｜科大明年推信息及網絡安全管理碩士　拆解網絡騙案心理學
今日 00:00
大學發展｜科大明年推信息及網絡安全管理碩士　拆解網絡騙案心理學
升學資訊｜大灣區香港學校教育展12.13開鑼　逾330中小幼參展即場面試收生
13:53 2024/11/11
升學資訊｜大灣區香港學校教育展12.13開鑼　逾330中小幼參展即場面試收生
大學發展｜應用科學大學聯盟正式啟動　明年首季推國際會議
22:02 2024/11/11
大學發展｜應用科學大學聯盟正式啟動　明年首季推國際會議

你可能感興趣

大學發展｜科大明年推信息及網絡安全管理碩士　拆解網絡騙案心理學
今日 00:00
大學發展｜科大明年推信息及網絡安全管理碩士　拆解網絡騙案心理學
升學資訊｜大灣區香港學校教育展12.13開鑼　逾330中小幼參展即場面試收生
13:53 2024/11/11
升學資訊｜大灣區香港學校教育展12.13開鑼　逾330中小幼參展即場面試收生
大學發展｜應用科學大學聯盟正式啟動　明年首季推國際會議
22:02 2024/11/11
大學發展｜應用科學大學聯盟正式啟動　明年首季推國際會議
畢業 中小學教育 來港升學 學費 簽證 專上教育 大學 幼稚園 移民 品牌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間16:05）
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件