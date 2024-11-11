改革求變｜范徐麗泰提醒問責班子保持危機感　提升行政效率才能跟上新加坡步伐

▲ 前立法會主席范徐麗泰。（灼見名家Fb圖片）

前全國人大常委、前立法會主席范徐麗泰表示，香港繁榮了很長一段時間，有祖國這座「大靠山」，早已不像新加坡政府那樣充滿危機感，認為香港須改變思維、追上潮流，提升行政效率，才能跟上新加坡的步伐。

籲政府官員赴立法會勿疏於準備

范徐麗泰今日灼見名家周年論壇上提到，自己擔任立法會主席的年代，有很多爭拗，有些是有意義的，有些則是沒有意義的，前者可以鼓勵，後者則應該淡化。她說，以往某項政策不一定保證立法會可以通過時，政府官員要想清楚怎樣回應議員們的質疑等等。現時，反對派、抹黑的媒體雖然少了，但危機沒有減少，認為政府官員不可疏於準備，更加要想清楚政策目的、怎樣更有效率地落實。不同政策「不能再經過十多個部門和多個會議敲定」

范徐麗泰續指，新加坡政府官員有兩類人，一是經過選戰的洗禮，知道要接受許多沒有意義的謾罵，還要笑面應對；二是高端人才。透露曾和現任新加坡總理黃循財會面，觀察到黃在聆聽別人說話時，總會準備筆記本不斷紀錄，「未必有用，但他會隨時隨地學習別人的經驗」。

至於香港，范徐麗泰指，支撑香港問責班子構思和落實政策的是公務員團隊，他們講求程序，沒有經歷選舉政治訓練。

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