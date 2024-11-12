打風預測丨一號信號至少維持到午夜12時　天文台考慮明早或改發三號信號

▲ 天文台考慮明早或改發三號信號。

【打風 / 颱風 / 桃芝】一號戒備信號生效。天文台說，強烈熱帶風暴桃芝今日大部分時間仍會與香港保持約400公里或以上距離，與其相關的強風仍未影響珠江口一帶，一號信號會至少維持至午夜12時。

隨著桃芝靠近華南沿岸，以及東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強，天文台會考慮在明日日間改發3號強風信號。

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▲ 桃芝今日大部分時間仍會與香港保持約400公里或以上距離。（天文台圖片）

打風預測丨桃芝將於本港約200公里掠過

天文台預料，桃芝會在星期四早上，於本港以南約200公里左右掠過，屆時會視乎桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

同時，天文台指，海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動，並留意最新天氣消息。

▲ 一號信號至少維持至午夜12時。（經濟日報圖片）

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