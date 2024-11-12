港鐵扶梯電梯｜港鐵宣傳扶手電梯「左右企定」　兩大派意見不同引網上筆戰

▲ 港鐵宣傳扶手電梯「左右企定」，兩大派意見不同，引網上筆戰。

【港鐵 / 左行右企 / 左右企穩】香港人搭乘扶手電梯時習慣「左行右企」，但在電梯上行走可能因失衡、碰撞等問題發生意外，故港鐵公司呼籲乘客能夠「左右企穩」。

有人於Threads上傳圖片，指日前乘坐電梯時遇到多名港鐵職員分站在扶手電梯左右，宣傳「兩邊企定」，他當時趕時間卻無法從左側行走通過。此事引起網民熱議，反應兩極。

電梯安全｜港鐵車站今年首9個月錄430宗扶手電梯意外 辦扶手電梯安全運動推「左右企穩」等訊息

港鐵扶梯｜港鐵扶手電梯事故頻發

港鐵稱今年首9個月，港鐵在車站共錄的430宗扶手電梯意外，其中約6成原因與乘客沒緊握扶手或在電梯上行走而失平衡、被他人碰撞，以及攜帶大型物件有關，遂再次呼籲乘客能夠改變習慣，「左右企穩」。

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港鐵扶梯｜扶手電梯左側被阻

據樓主描述，他當日趕時間打算從扶手電梯的左邊通行，卻被多名分站在電梯兩邊的扶手電梯安全大使阻礙，感嘆「當你趕時間諗住喺電梯左邊行落去但見到有職員着晒衫提你企定定」。

據上傳圖片可見，3名穿紅色背心的港鐵扶手電梯安全大使站在扶手電梯兩邊，手持「握扶手，兩邊企定」標語牌；其中2名職員並排站在同一級台階上，另1名職員站在後一階台階，站位緊密，未有空間讓乘客行走通過。

港鐵扶梯｜「左行右企」vs「左右企定」

圖片引起網民爭議，對於保持「左行右企」還是改變習慣「左右企定」態度兩極。

部分網民批評「左右企定」，「本末倒置」、「係我會火滾」、「我直接大聲叫唔好阻住晒，趕時間呀！」、「佢地返工就係為咗阻人返工」、「左行右企有咩問題？」、「我會投訴佢哋阻住我返工」。

另一部分網民則支持「左右企定」，「做得好，要糾正香港錯誤用扶手梯嘅習慣，急嘅請行樓梯或搭升降機」、「其實真係趕時間點解唔行樓梯？」、「支持，應該多啲職員出來維持秩序」、「我好鐘意呢個做法，成日企一邊另一邊空既，如果你企另一邊唔郁，就唔知邊度衝個人出黎叫你行」。

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