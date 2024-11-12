夏寶龍動員丨李家超：政府搭台寫好發展劇本　工商界及企業家是主角　演好這部戲靠各界

▲ 李家超今晚啟程往秘魯出席APEC亞太經合組織會議。（梁偉榮 攝）

特首李家超在今早（11月12日）行政會議前見傳媒時表示，工商界是推動經濟發展的主力軍，實際行動涉及不同範疇，舉例港府將推出北部都會區「片區開發」，工商界有很多不同項目可以參與。

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寳龍，上周五在深圳主持座談會，與29名香港工商界人士交流，李家超表示，感謝夏寳龍為香港未來發展指明路徑、提出方向，特區政府會切實履行當家人職責，主動作為，團結各界共建香港。

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他指，工商界尤其企業家有實力、經驗和人脈網絡，是推動經濟發展的主力軍，社會各界要當好同行者，一同擔當積極參與者和貢獻者，為香港未來作出具體實際行動。李家超說：

政府制訂政策和落實工作，並搭台寫好發展劇本，演好這部戲要靠社會各界，主角更是工商界及企業家。

李家超回應記者提問時說，實際行動涉及不同範疇，提到將推出北部都會區「片區開發」，讓有興趣的投資者更早、更靈活推展北都，而政府需承擔的財政壓力亦會減少。他表示，北都有長遠發展，涉及15至20年，發展空間遼闊，企業界、工商界及投資者都有很多不同項目可以參與。

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▲ 特首李家超。（梁偉榮 攝）

李家超又引述夏寶龍要求認真學習國家主席習近平給寧波企業家回信的精神，特別是當時寧波企業家先輩在國家建設如何作出努力，在香港的建設如何作出貢獻。「當然，每位企業家對每個項目的支持和投入，都會按着自己取捨而進行，但我們提出的是共同建立一個我們的家園，共同作出貢獻。」

▲ 特首李家超在今早行政會議前見傳媒。（梁偉榮 攝）

特首李家超丨將赴秘魯出席APEC

李家超等將出席正在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織（APEC）會議，屆時將向全世界推廣香港優勢。

李家超表示，今次是他上任以來首次出訪南美洲，認為香港與南美洲之間的發展空間仍然廣闊，並指今次APEC會議以賦能、包容、增長為主題，包括以貿易及投資促進包容，以創新及數字化協助轉型，及以可持續發展達致强韌增長，指與香港的發展息息相關。

另外，在會議期間，他將與其他領導人會面，表示會把握機會宣揚香港優勢，以及爭取香港早日加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

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