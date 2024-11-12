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特首李家超丨工商界推動經濟主力軍　李家超籲參與北部都會區片區開發

社會

撰文： 王月明

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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李家超今晚啟程往秘魯出席APEC亞太經合組織會議。（梁偉榮 攝）

特首李家超在今早（11月12日）行政會議前見傳媒。行政長官李家超表示，工商界是推動經濟發展的主力軍，實際行動涉及不同範疇，舉例港府將推出北部都會區「片區開發」，工商界有很多不同項目可以參與。

對於中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寳龍，上周五在深圳主持座談會，與29名香港工商界人士交流，行政長官李家超表示，感謝夏寳龍為香港未來發展指明路徑、提出方向，特區政府會切實履行當家人職責，主動作為，團結各界共建香港。

他指，工商界尤其企業家有實力、經驗和人脈網絡，是推動經濟發展的主力軍，社會各界要當好同行者，一同擔當積極參與者和貢獻者，為香港未來作出具體實際行動。

李家超回應記者提問時說，實際行動涉及不同範疇，提到將推出北部都會區「片區開發」，讓有興趣的投資者更早、更靈活推展北都，而政府需承擔的財政壓力亦會減少。他表示，北都有長遠發展，涉及15至20年，發展空間遼闊，企業界、工商界及投資者都有很多不同項目可以參與。

香港法律周2024｜李家超：法治是營商關鍵　林定國：推動創新同時須堅持《基本法》核心價值

特首李家超。（梁偉榮 攝）

特首李家超丨將赴秘魯出席APEC

李家超等將出席正在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織（APEC）會議，屆時將向全世界推廣香港優勢。

李家超表示，今次是他上任以來首次出訪南美洲，認為香港與南美洲之間的發展空間仍然廣闊，並指今次APEC會議以賦能、包容、增長為主題，包括以貿易及投資促進包容，以創新及數字化協助轉型，及以可持續發展達致强韌增長，指與香港的發展息息相關。

另外，在會議期間，他將與其他領導人會面，表示會把握機會宣揚香港優勢，以及爭取香港早日加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

特首李家超在今早行政會議前見傳媒。（梁偉榮 攝）

特首李家超丨夏寶龍提出「六個需要」

在今早，李家超於個人社交平台發文，講及夏寶龍召開座談會，以及將往秘魯「說好香港故事」，全文如下：

今早我在行政會議前見記者，總結了上周出席由中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室召開的「2024年香港工商界人士座談會」的心得體會。這次座談會有特別意義，主題十分明確，就是要以實際行動推動香港更好發展。夏寶龍主任在總結時，對香港工商界在香港繁榮穩定、國家建設和發展作出的貢獻給予肯定。

夏寶龍主任的講話中，有四個重點大家需要關注和重視。第一，要深入學習領會習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神。夏寶龍主任指出，香港工商界和企業家要正確認識自身事業發展與香港發展、與國家發展的關係；香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，應當勇於擔當、挺身而出。第二，夏寶龍主任提出建設美好香港的「六個需要」，具有重要指導作用和意義。第三，夏寶龍主任表示，香港一定要繼續在「港」字上做文章，建設好陸、海、空三個「港」；壯大創科產業規模；加快旅遊業態升級；並發揮國際聯繫廣的優勢，積極舉辦各類國際交流活動。第四，夏寶龍主任對香港各界提出「三個相信」，特區政府和包括工商界在內的香港社會各界一定會同心協力、拼搏努力，乘改革東風、抓時代機遇、繪發展新篇。

特區政府作為香港特區的當家人，有治理香港的主體責任，我們責無旁貸要主動作為。政府制訂政策和落實工作，並搭台寫好發展劇本，演好這部戲要靠社會各界，主角更是工商界及企業家。他們不是旁觀者，不是評論員，必須自身主動作為、坐言起行。

另外，我今晚將啟程前往秘魯，代表中國香港出席在利馬舉行的2024年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議及相關活動，和其他經濟體的領導人，進行互動和舉行雙邊會談，向各界全面推廣香港的優勢，說好香港故事，以及加強政府與政府之間的聯繫。

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