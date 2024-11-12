健康隱憂｜周潤發手部疑有腫瘤　黎彼得爆影帝飲食習慣：真係見到都唔想食

▲ 影帝周潤發早前被指手部疑有腫瘤，老友黎彼得近日就在節目中大爆對方飲食習慣。

【周潤發/腫瘤/皮下肉球】69歲影帝周潤發（發哥）向來身體健康，不時被偶遇做運動，但早前就有人指出其手腳出現球狀凸起，疑似生腫瘤。與他相識逾半世紀的黎彼得近日就在節目中談及其狀況，並大爆對方飲食習慣。

最新影片：

腫瘤疑雲｜黎彼得爆發哥飲食習慣

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

黎彼得近日在自己主持的YouTube節目《玖噏秘笈》中談及周潤發的身體狀況，提到他早前被盛傳手腳有腫瘤，對此他就表示「應該唔係嘅，因為發哥個人生活好正常。」他憶述早年與發哥在澳門拍攝《別叫我賭神》時曾被發嫂邀請一同吃飯，當時對方的飲食習慣已非常健康：

我就見到粉絲蝦米，節瓜嗰啲好清淡。我真係見到都唔想食。太健康嗰啲嘢。

腫瘤疑雲｜提議治療方法

他又分享早前在一個飯局與馬海倫聊天，對方透露：「你老表（周潤發），我嗰次同佢行山發現佢隻手有一嚿嚿嘢，不過唔知係咩，我知道發哥呢一件事應該有得處理，不過你知道佢老人家好少出現同我哋傾偈，佢淨係畀一兩個短訊我，都冇乜點講嘢，感覺好多人都關心佢，因為佢係大家嘅偶像。」而黎彼得亦提議治療方法，指出梁小龍在深圳有開設健康中心，應該能夠提供協助，「嗰度有一嚿類似磁力共振嘅嘢，45分鐘就已經醫得返好隻手一嚿嚿嘅嘢。」他透露，希望可藉著醫療幫助發哥解決有關問題。

此外，黎彼得又大談自己與發哥於1978年在TVB相識，之後分享曾受對方邀請一同到美國及加拿大登台演出。他憶述自己1982年在白宮遇見發哥的紅顏知己繆騫人，並表示：「我同繆騫人當年喺TVB都識得，所以嗰陣時大家拖住手影返張相留念，講起都開心！」

更多相關報道：CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷 首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院

事實上，發哥近日與發嫂一同出席CHANEL時裝展時亦曾回應過有關健康的相關提問，當時他開玩笑指：

我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單。

發哥還稱可以接受手腳腫到似乒乓波大，但如果似網球就要入院，似菠蘿就入急症室。他之後又表示，網民可能有白內障看不清，强調那些肉球其實只是皮下脂肪，並不影響跑步，「有啲氣谷住係度！」，類似男士易患的小腸氣，只要跑完步就沒事。接著繼續開玩笑讓大家監督，表示如果大家見到他手腳腫得像菠蘿，就代表他一年沒有跑步。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：小腸氣症狀及成因

香港港安醫院-司徒拔道外科專科醫生曾撰文指出，小腸氣又名「疝氣」或「脫腸」，常見於男性。男性患病機會較高，其內臟，多數是小腸，個別個案為大腸，甚至是膀胱，從腹壁突出，形成腫塊。

較輕微的小腸氣症狀並不明顯 ，突出來的腫塊若隱若現，有些病人更是腹腔受壓時，小腸氣問題才會顯露。例如咳嗽、用力如廁、運動（可引起腹部壓力增加的運動，如舉重）、長時間站立等等……總之「谷住度氣」、下腹受壓，腹腔便會突起如半球狀的腫塊、大腿內側腫脹，甚至腹部劇痛、作嘔，都有機會是患上小腸氣。

不過，當患者躺下來時，或搓揉突出的部位，腫塊又會自行消失，很多人都掉以輕心。惟大部分小腸氣都不會自行痊癒，也無法服藥治療，需手術處理。如不治療，小腸氣有機會愈變愈大，突出來的器官一旦「卡」住，會影響腸道暢通和血液供應，有機會導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

同場加映：4大健身貼士防疝氣

外科專科醫生劉卓靈曾接受TOPick訪問時指出，以往小腸氣問題多出現在老年人身上，主要因為腹部肌肉開始老化，導致腹壁變得薄弱鬆弛；但現今流行健身運動，如舉啞鈴、划艇、捲腹、深蹲等，若動作不正確及過分用力，都容易增加腹腔壓力，導致體內器官或組織跌出腹壁進入腹壁的缺口，令小腸突出，形成疝氣。

疝氣早期病徵不明顯，病情輕微者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會凸出一團軟組織在腹股溝，患者可能只要躺下，就不再感到疼痛，由於病徵對患者的生活質素不會有太大影響，所以不少人也會忽略其嚴重性。

劉卓靈建議，市民應避免過分用力做運動，尤其是針對腹部的運動要適可而止，不應重複做多次，假如開始出現病徵及疼痛，應該立即找醫生診治。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多相關報道：

糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病 4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖

網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」 疑再引健康隱憂

【勇戰病魔】受周潤發啓發抗病15年奇蹟活下來 「漸凍人」前記者盼訪問發哥圓夢

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5