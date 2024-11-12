乳癌｜婦科名醫見盡千名癌友　35歲患「最惡乳癌」重返職場更有同理心

▲ 婦科名醫見盡千名癌友，35歲時確診「最惡乳癌」，重返職場更有同理心。

【乳癌／婦科名醫／鄭伃書／化療／三陰性乳癌】善待自己便是健康的黃金鑰匙。台灣婦科名醫行醫多年，從沒想過自己會有從醫生變成病人的一天，她甚至想過瞞著醫院，在化療期間繼續工作。一場大病卻讓她明白到，如此繃緊的生活正是她罹癌的原因。

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乳癌｜婦科醫生確診乳癌晴天霹靂

現年40歲的台灣婦科名醫鄭伃書在當地健康節目《健康零距離》上分享自己患癌經歷，從醫生變成病人的心理歷程。她笑言自己是個不折不扣的工作狂，就在2019年6月一個難得悠閒的星期日，她起床轉身拿手機的那一刻，手臂不經意觸碰到左側乳房，發現硬塊。

按照我多年按了那麼多乳房的經驗，那個東西來者不善。

那時候她心知不妙，翌日回到醫院自己做超聲波，不出所料「應該就是了」。她作為婦科醫生，見過很多病人在確診乳癌時不知所措的模樣，沒想到自己居然會有同樣經歷的一天。那時候，鄭伃書曾想過瞞天過海繼續工作，惟醫院的檢查通報系統已有她的記錄。再者，開始化療後將會出現掉髮的表徵變化，「感覺是瞞不了的」。

乳癌｜患最惡乳癌無懼化療「食全餐」 只怕1件事

經過一輪心理交戰後，鄭伃書很快冷靜下來，為自己安排穿刺和擬定治療策略。經過一連串檢查後，她乳房的腫瘤有2.8厘米大小，屬於三陰性乳癌第二期，亦被稱為「最惡性、也最容易轉移」的乳癌。後續治療需要「食全餐」，包括化療、標靶治療、抗荷爾蒙治療、免疫治療、手術、放療，缺一不可。

回想治療期間，她笑言最害怕的副作用是掉髮，形容「掉頭髮是我唯一尖叫的副作用」。她形容化療後不能夠用洗頭水洗頭，只能夠用清水輕輕地沖洗著髮絲。結果，當時一洗頭，「一整大片的在面前流下來」，那時候她忍不住尖聲大叫。

那時候我才發現，原來大家在乎的是『我會被別人看出來我是癌症病人』。

乳癌｜過去逼得自己太緊 學會與自己和解

她回想過去，因為父親嚴厲，自己從小都是一個完美主義者，而且性格好勝，經常逼著自己要「衝第一」，一起共事過的同事都會稱她為工作狂。她受委屈時總是會吞聲忍氣，為了大局著想而憋著。很多時候寧願自己「躲在棉被裡頭哭」，都不想顯露出來自己脆弱的一面。然而這些正是種下患癌的禍根。

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乳癌｜在鬼門關兜一圈 復原後重生

化療進行期間，她都強忍著身體不適，一心想著只要自己完成化療就能夠由病人變回醫生，繼續工作。沒想到在第5次化療是引發敗血症休克，被送進深切治療部急救。幸好最後病情穩定下來，她亦接受手術切除腫瘤。鄭伃書印象最深刻是，當她在手術室內準備開刀，心情很緊張，但當她聽到主刀醫師親切地在她耳邊說：

「放心，手術一切順利。」

她形容當時聽到這句話，猶如一顆「定心丸」。亦因這次手術經驗，以致她日後在為病人完成手術後，都會彎著腰在癌友耳邊輕聲這樣說。

完成治療後，病情穩定下來，她又再次回到醫院工作，不過她決定不再回到以前的生活，而是「展開全新生活」。她罹癌前生活，工作忙碌、三餐不定時，長期外食缺少蔬果，加上捱夜、壓力與好強的個性，不但是癌細胞催化劑，也是癌後易復發的危險因子。故此，她學會釋放情緒，把所有負面情緒透過書寫或錄音，給自己反覆檢視，除了能夠抒解情緒，問題也會自己找到出路。

乳癌治療｜「三陰性」類型最難醫治

乳癌可分為原位乳癌和入侵性乳癌，前者被定義為零期，未有入侵成分；後者則可分第1、2、3和4期，當中又再按癌細胞生物特性分為4大類，即管腔A型、管腔B型、HER2呈陽性型及三陰性。

香港乳癌基金會創辦人張淑儀表示，最棘手乳癌類型要數到「三陰性」，其特點是不存在受體，故不能使用荷爾蒙或抗HER2類藥物，往往只能依靠化療，惟效果因人而異：

這種癌細胞生長和死亡速度都很快，有些病人術前化療腫瘤完全消失，有些則做幾次也未能杜絕。

乳房檢查｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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