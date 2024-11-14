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DNA鑑定｜黑人媽媽誕白皮膚女兒　帶2歲囡行街被當「拐子婆」為表清白驗DNA

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【黑人媽媽／試管嬰兒／DNA鑑定／IVF／人工受孕】事實勝於雄辯！美國一名黑人媽媽誕下白哲B女，好不容易懷孕生下女兒後，卻被人以為是「拐子婆」，差點報警。她一怒之下做DNA鑑定，證實白皮膚女兒的確是她的親生骨肉，而最讓她費解的是大眾對她們的歧視目光。

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試管嬰兒｜帶白皮膚女兒　受盡冷眼

據《每日郵報》報道，美國一名黑人女子Alex和白人丈夫Rob結婚後，現在是3孩之母，而最小的女兒Pudge是試管嬰兒。由於兩人多次受孕失敗，2年前透過試管受精（IVF）終於懷孕。女兒出生後，發現她與兩個哥哥的膚色有著明顯分別，妹妹的皮膚非常白哲，而兩位哥哥則膚色偏深。Alex帶著女兒外出時，經常會受到歧視，曾經被以為是保姆，甚至曾被當作是「拐子婆」，在商場被保安截查。當時保安認為「事情看起來不對勁」，欲報警拘捕她。幸好當時丈夫Rob及時出現解圍，但Alex對此感到非常憤怒。

我應該能夠以我想要的方式和我的孩子一起出去玩！

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Alex有時會在社交平台上分享生活近況，也曾被網民質疑是「借嬰」來刷流量，各種指控讓她非常無言。她最終決定帶女兒一同做DNA親子鑑定，結果顯示她們是親生母女。由於他們以試管受精的方式誕下女兒，才會出現這種罕見現象。

試管嬰兒｜網民人言可畏　擔心女兒長大後要承受

Alex受訪時表示，自己最怕是女兒長大後會面臨同樣問題，要不停對外解釋自己的身世。而即使身份互換，一個白人媽媽帶著一個黑人寶寶，大眾的反應亦然。

我擔心到時候她要獨自面對這些，而我已經不在她身邊。

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懷孕禁忌｜孕婦飲食5大迷思

不少人認為，懷孕飲食可能會影響媽媽及嬰兒慮色及健康，台灣營養師李其昀早前在其Facebook專頁曾指出，很多孕婦都對孕期飲食有不同疑問，例如孕期該吃甚麼、不該吃甚麼等，坊間亦有很多不同說法，而他站在營養學角度，拆解以下5個孕婦飲食迷思：

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