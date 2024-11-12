工人姐姐｜外傭版天光墟事件？ 港島區屋苑現3工人姐姐　徘徊垃圾車執過期凍肉

【請外傭/工人姐姐/天光墟事件】連日來報導葵涌天光墟路邊檔疑售賣過期食物，事件中的兩大檔主「填鴨姐」和「刺身姐」成為網上熱門人物。昨日，港島區出現3名工人姐姐，徘徊於垃圾車旁執拾過期凍肉，背後不知有何居心，網民稱：「唔會煮俾主人食？」

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外傭版天光墟事件｜食用過期食品導致急性腸胃炎 甚至休克死亡

葵涌天光墟賣過期食品的問題，包括「填鴨姐」售賣凍肉和「刺身姐」出售過期刺身，衛生情況欠佳，有醫生指出急凍類或魚生、壽司類食物若在室溫擺放超過兩個小時，已經可以產生大量的不同細菌，食用後會出現急性腸胃炎，嚴重可導致壞死性急性腸炎，惟執拾過期食物大有人在！

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外傭版天光墟事件｜大街大巷公然摷垃圾

昨日，有網民在FB討論區「 聘請工人姐姐關注組 」上載一段影片，並寫道：「留意吓係咪自己屋企請的姐姐，係個垃圾車內執過期食物，唔知係咪拎返屋企煮俾主人食，當係當日買的餸……好嘔心。」

片段中見到垃圾工人正在回收垃圾、紙皮和發泡膠箱，旁邊出現了3名工人姐姐在垃圾車徘徊，其中2名戴上菊花牌手套，似乎有備而來；另一名工人姐姐則徒手從垃圾袋中撈出一大堆包裝食物，當中疑似未開封但已過期的火腿、豬肉、雞脾及水果等，迅速將食物放入大環保袋內。

這3名工人姐姐在街上摷垃圾過程中，旁邊的垃圾工人不但沒有制止，還任由她們自取過期食物離開。

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外傭版天光墟事件｜網民勸告︰來歷不明的餸菜要小心

影片一出，不少網民感到驚訝，並留言詢問樓主屬於哪一地區。樓主回覆：「港島地區，因為睇唔過眼，幫朋友出Po，希望3個工人姐姐的僱主快啲睇到，我唔方便報東張！」其他網民則覺得工人姐姐是否吃了豹子膽，居然在垃圾桶中撈過期食物回家？「佢地真係咩都夠膽死」、「點解垃圾站的工作人員由得佢？要炒啦！」、「我上次就係見到呢架車去大集團的超市執紙皮同收垃圾！」、「唔係為咗打斧頭去到咁盡啩」、「好恐怖啊，好彩一直都係自己用HKTVmall買餸」。

亦有網民好奇為什麼這班工人姐姐會知道這地區會有那麼多過期食品？並勸告大家最好盡快搵出源頭。

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外傭版天光墟事件｜違反《食物業規例》最高可判監6個月

食環署表示，根據《食物業規例》，任何人未獲准許售賣限制出售的食物，包括凍肉、刺身和壽司，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。食環署亦提醒市民，來歷不明和過期的食物，或潛在重大的食物安全風險，尤其是高風險食物，包括肉類、刺身和壽司等，市民不應光顧無牌小販購買相關食物。

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