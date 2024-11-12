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打風預測｜史上首次11月現4大颱風共舞　「桃芝」逼港「天兔」生成【附最新路徑】

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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天兔來了！大家要做好防風措施！

【颱風/打風/天文台/天兔/銀杏/桃芝/萬宜】颱風襲港！天文台預計，1號風球至少維持至午夜12時，考慮明日（13日）日間改發3號信號。繼颱風「桃芝」大轉彎逼港，新形成的颱風「天兔」路徑仍充滿不確定性，再加上「銀杏」和「萬宜」，恐4大颱風共舞，亦是史上首次11月出現4大颱風共存！

颱風襲港｜「桃芝」逼近香港

「桃芝」昨晚（11日）進入本港東南800公里警戒範圍，天文台晚上10時20分發出1號風球。天文台今早（12日）7時45分指，「桃芝」今日大部分時間仍與本港保持約400公里或以上，1風球會至少維持至午夜12時。 隨著「桃芝」靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強，天文台會考慮在明日（13日）日間改發3號風球。

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颱風襲港｜「天兔」生成或造成威脅

同時，日本氣象廳於今日（12日）凌晨，將雅蒲島西北面的熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，並命名為「天兔Usagi」，「天兔」路徑仍充滿不確定性。 

根據台灣中央氣象署颱風預測路徑資料顯示，11日「天兔」在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓「TD29」， 當局於10日又指出，「天兔」會在周四（14日）去到菲律賓東方近海，但不確定性增大，暫時預測颱風或會持續往西北進入南海，亦有部分模式認為它會北轉接近台灣，或者轉向台灣以東海域，亦有機會直撲香港，仍有待觀察。

同場加映：9項家居防風措施

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    颱風襲港｜卡通Usagi：我都係叫天兔喎！

    不過網民對「天兔」似乎最感興趣，因為其英文名字為「Usagi」，與卡通Chiikawa中的人氣角色Usagi同名，大家也忍不住找Usagi出來，然後為它配上最新對白：「我都係叫天兔喎！」、「我來了！」

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