打風預測｜史上首次11月現4大颱風共舞　「桃芝」逼港下午掛3號「天兔」生成【附最新路徑】

▲ 天兔來了！大家要做好防風措施！

【颱風/打風/天文台/天兔/銀杏/桃芝/萬宜】颱風桃芝襲港！天文台今日（13日）下午2時40分改發3號信號。繼颱風「桃芝」大轉彎逼港，新形成的颱風「天兔」路徑仍充滿不確定性，再加上「銀杏」和「萬宜」，恐4大颱風共舞，亦是史上首次11月出現4大颱風共存！

颱風襲港｜「桃芝」逼近香港14:40改發3號

「桃芝」昨晚（11日）進入本港東南800公里警戒範圍，天文台晚上10時20分發出1號風球。天文台今日（13日）下午2時40分改發3號信號， 隨著「桃芝」靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強，天文台高級科學主任李淑明今早預計，桃芝明早（14日）最接近本港，將視乎其強度、烈風區和珠江口的距離及本地風力變化，考慮是否需改發更高信號。

李淑明表示，11月同時有四個熱帶氣旋在西北太平洋及南海出現，是1961年以來有完整紀錄以來首次出現，原因是今年副熱帶高壓脊較以往強，位置亦偏北，故熱帶氣旋出現的位置較北。

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颱風襲港｜料離岸及高地間中會達烈風程度

李淑明在港台節目《千禧年代》表示，桃芝今早採取較為偏北路徑，但同時已減弱，於清晨減弱成熱帶風暴，預計會向西北偏西移動，橫過南海北部，其外圍雨帶開始影響廣東沿岸。

她表示，預計桃芝逐漸靠近華南沿岸，與東北季候風的共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，離岸及高地間中會達到烈風程度，天文台將在今午2時40分改發三號強風信號。

▲ 天文台指按照現時路徑，桃芝今日會逐漸靠近華南沿岸。（彭大偉攝）

颱風襲港｜3因素決定會否改掛八號

她表示，預計桃芝明日最接本港，在本港以南200公里內掠過，視乎其強度、烈風區和珠江口的距離及本地風力變化，考慮是否需改發更高信號。她指，預計桃芝會向西北面偏西、往海水溫度較涼的地區移動，加上預計垂直風切變增大，相信桃芝強度會有所減弱，但仍會繼續監察情況。

至於颱風天兔，會在今明兩日逐漸增強，大致移向呂宋海峽一帶，但路經仍有變數，較大可能移向台灣以東海域。

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颱風襲港｜「天兔」生成或造成威脅

同時，日本氣象廳於今日（12日）凌晨，將雅蒲島西北面的熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，並命名為「天兔Usagi」，「天兔」路徑仍充滿不確定性。

根據台灣中央氣象署颱風預測路徑資料顯示，11日「天兔」在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓「TD29」， 當局於10日又指出，「天兔」會在周四（14日）去到菲律賓東方近海，但不確定性增大，暫時預測颱風或會持續往西北進入南海，亦有部分模式認為它會北轉接近台灣，或者轉向台灣以東海域，亦有機會直撲香港，仍有待觀察。

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颱風襲港｜11月首現4大颱風共舞

如今4股氣旋由西至東分別為「銀杏」、「桃芝」、「天兔」及「萬宜」，創下有紀錄以來，首次在11月份同時有4股已命名的熱帶氣旋於西北太平洋及南海共存！

颱風襲港｜卡通Usagi：我都係叫天兔喎！

不過網民對「天兔」似乎最感興趣，因為其英文名字為「Usagi」，與卡通Chiikawa中的人氣角色Usagi同名，大家也忍不住找Usagi出來，然後為它配上最新對白：「我都係叫天兔喎！」、「我來了！」

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