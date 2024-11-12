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打風預測｜桃芝襲港最高吹8級風　打風飛機可照飛？天文台：取決3大因素

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撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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桃芝襲港，打風飛機可照飛？天文台指取決3大因素。

【打風/颱風/桃芝】天文台預料，桃芝會在星期四早上，於本港以南約200公里左右掠過，屆時會視乎桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。周四初時離岸及高地達8級風，屬烈風程度。

打風預測｜史上首次11月現4大颱風共舞　「桃芝」逼港「天兔」生成【附最新路徑】

一家大細去旅行，最怕天氣不似預期。不過，原來掛八號風球時，航班未必會取消或延誤。香港天文台曾拍片解畫，指飛機升降取決於三個關鍵，與懸掛的信號不一定有直接關係。

天文台預料，桃芝會在今明兩日橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至珠江口一帶。（天文台圖片）

桃芝打風預測｜1. 風向及風速

天文台曾在YouTube頻道分享影片，指飛機升降視乎三個因素。第一個是「風向及風速」。點擊下圖瀏覽詳情：

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桃芝打風預測｜｜2. 風切變

另一個影響升降的因素是「風切變」。點擊下圖瀏覽詳情：

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桃芝打風預測｜3. 能見度及地勤服務

此外，由於天氣惡劣影響能見度，加上地勤人員無法工作，都會令航班延遲或取消。建議出發前，瀏覽機管局網站或致電航空公司查詢最新航班資訊。

同場加映：天文台13大雷暴注意事項

天文台預測，在桃芝與東北季候風的共同影響下，未來一兩日廣東沿岸風勢較大及有狂風驟雨。點擊下圖瀏覽13大雷暴注意事項：

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