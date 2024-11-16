港鐵踎地女｜7名女子港鐵月台齊踎地　網民指咁做證明身體好？

▲ 7名女子港鐵月台齊踎地，網民指咁做證明身體好？

長時間站立或引起腰酸腿痛，有人會選擇蹲地緩解，但隨地蹲下可能會影響他人正常行動及市容市貌。

近日，有人在Threads上傳圖片，指港鐵月台有7名女子蹲地看手機等待列車，樓主質疑「踎喺度仲辛苦過企」，網民批該行為影響市容。

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 樓主見7名女子蹲地，發問「佢地踎低起身唔會頭暈咩？我真心覺得踎喺度仲辛苦過企」。（經濟日報資料圖片） ▲ 有網名認為於月台蹲地阻住人、後面有人行，多人嘅話一路推上前踩到佢唔好囉」。（經濟日報資料圖片） ▲ 不過，亦有網民認為應該包容。（經濟日報資料圖片）

港鐵踎地女｜7名女子港鐵月台踎地候車

據樓上傳圖片可見，有7名女子蹲在港鐵同一月台閘門的兩側，或飲水或低頭看手機，此時月台有不少乘客亦站在等候區候車。樓主見狀不經發問「佢地踎低起身唔會頭暈咩？我真心覺得踎喺度仲辛苦過企 」。

港鐵踎地女｜網民：超級影響市容

圖片引起網民熱議，不少人批評蹲地行為「踎仲辛苦啦」、「冇啲腳骨力」、「超級影響市容」、「知唔知乜嘢係失禮?」、「會好易腳痹，唔明點解可以踎咁耐」、「我見過著西裝都可以踎，好癲，阻住條路」、「阻住人、後面有人行，多人嘅話一路推上前踩到佢唔好囉」。

不過，有人認為蹲地未影響他人，應該包容，「畀啲包容啦，又冇点影响到其他人」，有人諷刺「歐美人這樣就是鬆弛，超級雙標」。

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