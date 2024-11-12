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東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《東張西望》採訪天光墟黑心攤販售賣垃圾食物，結果被攤販襲擊。

【東張西望 / 天光墟 / 黎寬怡】《東張西望》連日來「無限loop」報道天光墟黑心攤販售賣垃圾食物，在昨晚（11月11日）終於推出「最終回」，並播出天光墟「刺身姐」與另一名男攤販襲擊《東張西望》攝製組的畫面。

「刺身姐」除在天光墟販賣黑心食物外，更公然佔用公屋單位走廊擺放食物，嚴重影響衛生邨民怨聲載道。儘管多次向房署舉報但情況未見改善且對方更沒有被扣分。

另外，有邨民更爆料聲稱指，「刺身姐」疑在上海擁內地物業及有過150萬退休金，不過沒有舉出具體證據。而邨民投訴滋擾及資產超過入息上限攝製隊去信房署了解，署方回應辦事處沒發現有單位出現異味或衛生問題。

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東張西望丨攝影師多處受傷

《東張西望》攝製隊之後直闖天光墟質問「刺身姐」，期間一名與「刺身姐」相熟的男攤販突襲攝製隊，他先衝前用手揮向主持黎寬怡（貓仔），令她手上的咪高峰掉在地上。

以攝製隊立即報警求助，等待警方期間男子再用行李箱推撞東張攝製隊，更抽出行李手柄攻擊攝製隊，黎寬怡敏捷避開，可是被追打的男攝影師卻多次襲擊。當節目組阻止男檔販離開時，男攤販卻再向攝影組揮拳，「刺身姐」亦多次想協助男攤販離開。

《東張西望》主持黎寬怡敏捷避開襲擊。

最後男攤販更咬攝影師手，放口之後又多次用手肘撞向攝影師的肚及用力攻擊攝影師下體，攝影師的拍攝器材及其手機亦同樣遭損毀，而糾纏期間，同行的主持黎寬怡及攝製成員避開以保持安全距離。

整個打鬥過程約十幾分鐘，最後警方才趕到現場，最終「刺身姐」以「普通襲擊」罪被拘捕；護航男攤販最終以「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」被警方拘捕。

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