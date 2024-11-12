東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊 黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷
撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【東張西望 / 天光墟 / 黎寬怡】《東張西望》連日來「無限loop」報道天光墟黑心攤販售賣垃圾食物，在昨晚（11月11日）終於推出「最終回」，並播出天光墟「刺身姐」與另一名男攤販襲擊《東張西望》攝製組的畫面。
「刺身姐」除在天光墟販賣黑心食物外，更公然佔用公屋單位走廊擺放食物，嚴重影響衛生邨民怨聲載道。儘管多次向房署舉報但情況未見改善且對方更沒有被扣分。
另外，有邨民更爆料聲稱指，「刺身姐」疑在上海擁內地物業及有過150萬退休金，不過沒有舉出具體證據。而邨民投訴滋擾及資產超過入息上限攝製隊去信房署了解，署方回應辦事處沒發現有單位出現異味或衛生問題。
東張西望｜灣仔道家品店霸後巷做貨倉廿年 店主拎𠝹刀接受黎寬怡訪問否認指控
東張西望丨攝影師多處受傷
《東張西望》攝製隊之後直闖天光墟質問「刺身姐」，期間一名與「刺身姐」相熟的男攤販突襲攝製隊，他先衝前用手揮向主持黎寬怡（貓仔），令她手上的咪高峰掉在地上。
以攝製隊立即報警求助，等待警方期間男子再用行李箱推撞東張攝製隊，更抽出行李手柄攻擊攝製隊，黎寬怡敏捷避開，可是被追打的男攝影師卻多次襲擊。當節目組阻止男檔販離開時，男攤販卻再向攝影組揮拳，「刺身姐」亦多次想協助男攤販離開。
最後男攤販更咬攝影師手，放口之後又多次用手肘撞向攝影師的肚及用力攻擊攝影師下體，攝影師的拍攝器材及其手機亦同樣遭損毀，而糾纏期間，同行的主持黎寬怡及攝製成員避開以保持安全距離。
整個打鬥過程約十幾分鐘，最後警方才趕到現場，最終「刺身姐」以「普通襲擊」罪被拘捕；護航男攤販最終以「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」被警方拘捕。
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡 公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門 性格大變逼親女「7街瞓」
東張西望丨多名荃灣街坊目擊夜空出現疑似UFO 外星人來港自由行夜繽紛？
最新影片推介：
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：