旅遊直擊｜香港開直航舟山朝拜觀音 大灣區航空盼開拓佛教旅遊點

▲ 上周四（7號）香港至舟山首航班機出發

之前香港前往舟山市，多數人可選擇在乘飛機至鄰近的寧波轉車前往，今年終於首度可由香港有班班直航至舟山普陀山機場。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭透露，全因覺得舟山市有其旅遊發展潛力，特別是舟山多個島嶼都有不少佛廟，每到佛誕或節慶，都有不少內地民眾會前赴當地參拜，2023年全年一共便錄得 1,700 多萬人次的國內外遊客，而香港據統計都有過百萬佛教徒。

▲ 大灣區航空行政總裁吳秀蘭（中）

吳秀蘭表示如有香港直航班機，相信可更為便利信眾前往舟山禮佛，現時每星期有3班航班直飛舟山，亦會安排接駁台北的航機，日後希望可吸納泰國和台灣的佛教徒。

上周四（7號）香港至舟山首航班機出發，特區運輸及物流局副局長廖振新、香港機場管理局助理總經理航空網絡發展莊偉祺、香港佛教聯合會會長釋寬運法師及香港舟山同鄉會會長周莉莉，以及有旅行團一同乘搭首航前往舟山的班機。而同行的團員便表示，參加今次旅行團，正是因為想參觀當地寺廟。

▲ 33米高的南海觀音像，更是必遊景點（攝:陳家昌）

港遊客享綠色通道禮遇

由香港舟山普陀山機場約需2小時，媒體下榻於朱家尖綠城威斯汀度假酒店，座落於島上的度假村範圍，由酒店步行前往沙灘僅數分鐘路程，於夏天時就有不少水上活動會舉行，很適合一家大細來遊玩。酒店擁有263 間客房（包括 12 間別墅），全部房間均配特大露台， 住客打開窗簾便可眺望無敵蔚藍海景，相當療癒。

▲ 觀音法界為另一地標。（攝：陳家昌）

舟山市各島上暫未興建地鐵，公共交通如巴士也比較難找，最方便都是用手機直接叫車，至於前往各大寺廟，都須坐接駁高速客船，如由朱家尖蜈蚣峙碼頭去普陀山，船程約須10分鐘，記者到訪頭當日雖屬平日，碼頭已有不少人流，相信在大時大節更加擠擁。

▲ 港客持大灣區航空登機證由蜈蚣峙碼頭及普陀山景區獲享綠色通道禮遇

因上船時都需要安檢，大灣區航空表示，乘搭香港至舟山航班的乘客，在乘搭航班當日（航班抵達舟山3小時內或回港航班出發前3小時內），只需出示登機證，即可在來往普陀山的蜈蚣峙碼頭及普陀山景區獲享綠色通道禮遇，減省排隊時間。）

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