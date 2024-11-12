旅遊直擊｜香港開直航舟山朝拜觀音 大灣區航空盼開拓佛教旅遊點
撰文： 陳家昌
發布時間： 2 小時前
之前香港前往舟山市，多數人可選擇在乘飛機至鄰近的寧波轉車前往，今年終於首度可由香港有班班直航至舟山普陀山機場。
大灣區航空行政總裁吳秀蘭透露，全因覺得舟山市有其旅遊發展潛力，特別是舟山多個島嶼都有不少佛廟，每到佛誕或節慶，都有不少內地民眾會前赴當地參拜，2023年全年一共便錄得 1,700 多萬人次的國內外遊客，而香港據統計都有過百萬佛教徒。
吳秀蘭表示如有香港直航班機，相信可更為便利信眾前往舟山禮佛，現時每星期有3班航班直飛舟山，亦會安排接駁台北的航機，日後希望可吸納泰國和台灣的佛教徒。
上周四（7號）香港至舟山首航班機出發，特區運輸及物流局副局長廖振新、香港機場管理局助理總經理航空網絡發展莊偉祺、香港佛教聯合會會長釋寬運法師及香港舟山同鄉會會長周莉莉，以及有旅行團一同乘搭首航前往舟山的班機。而同行的團員便表示，參加今次旅行團，正是因為想參觀當地寺廟。
港遊客享綠色通道禮遇
由香港舟山普陀山機場約需2小時，媒體下榻於朱家尖綠城威斯汀度假酒店，座落於島上的度假村範圍，由酒店步行前往沙灘僅數分鐘路程，於夏天時就有不少水上活動會舉行，很適合一家大細來遊玩。酒店擁有263 間客房（包括 12 間別墅），全部房間均配特大露台， 住客打開窗簾便可眺望無敵蔚藍海景，相當療癒。
舟山市各島上暫未興建地鐵，公共交通如巴士也比較難找，最方便都是用手機直接叫車，至於前往各大寺廟，都須坐接駁高速客船，如由朱家尖蜈蚣峙碼頭去普陀山，船程約須10分鐘，記者到訪頭當日雖屬平日，碼頭已有不少人流，相信在大時大節更加擠擁。
因上船時都需要安檢，大灣區航空表示，乘搭香港至舟山航班的乘客，在乘搭航班當日（航班抵達舟山3小時內或回港航班出發前3小時內），只需出示登機證，即可在來往普陀山的蜈蚣峙碼頭及普陀山景區獲享綠色通道禮遇，減省排隊時間。）
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