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太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA

【太空員／皮包骨／太空站／NASA】好煎熬！美國兩名太空員在今年6月被派往太空執行原定只有8天的任務，不料意外滯留太空，至今已5個月。據太空站返圖，其中一名女太空員憔悴暴瘦變「皮包骨」，但距離他們能回到地球的日子還有3個月，令NASA員工擔心不已。

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據外媒報道，兩名NASA太空員包括59歲的威廉斯（Sunita Williams）和61歲的威爾莫爾（Barry Wilmore）通過體檢，在今年6月乘搭波音「星際客機」（Starliner），前往國際太空站（ISS）執行原定只有8天的太空任務。不料，天空船遇到技術問題，兩名太空員因機械故障受困，未能按時返回地球，被迫「遺棄」在太空。

驚見女太空人「暴瘦見骨」

日前，有4名在太空站工作200天的NASA太空員搭乘SpaceX太空船「乘龍號」（Dragon Crew）返回地球，並帶來了兩名被滯留在太空站的太空員近照。照片據聞拍攝於9月9日，其中女太空員威廉斯看起來非常憔悴，臉頰明顯凹陷變成「錐子臉」，身軀明顯消瘦，露出的雙手明顯已是「皮包骨」狀態，嚇壞一衆NASA員工；其中一名直接參與威廉斯相關任務的NASA員工坦言：

看到這張照片，我倒吸好大一口氣。

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據悉，有印度血統的威廉斯身高近1.73米，開始執行任務時體重約140磅，臉頰還算飽滿。但至本月8日為止，兩名太空員已滯留天空站155天，威廉斯暴瘦的情況令NASA的醫生非常擔心，因此正全力設法幫她增重。而由於威廉斯和威爾莫爾搭乘的「星際客機」28個推進器中有4個無法運作，因此無法返回地球；NASA雖願派遣SpaceX的Crew-9 Dragon前往「營救」，但在太空任務需要精密計算的前提下，預計威廉斯和威爾莫爾還須等到明年2月才能回到地球，即還有3個月要苦撐。

每日需運動2小時 攝取熱量為地球上2倍

原本8天的任務延長至8個月，太空員如何維持身體健康成首要關鍵。據NASA消息人士透露，太空員因受到新陳代謝變化影響，每天攝取熱量是在地球上的2倍，大約3500kcal至4000kcal，才能維持體重，「熱量攝取不足，體重就會開始下降」。

消息人士指出，如今威廉斯無法維持太空人必須的高熱量飲食。為了增重，威廉斯每天需攝取熱量或高達5000kcal；而地球上的女性每天熱量攝取建議值是1600kcal至2400kcal。

同時，太空員還必須每天運動2小時以上，才能在零重力環境維持肌肉量與骨密度。據瞭解，威廉斯熱愛跑步，曾在2007年出太空任務時，在跑步機上與美國波士頓馬拉松比賽進行同步跑，成為在太空跑馬拉松的第一人。但相對地，高運動量會消耗更多熱量。

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女太空人肌肉流失更快

除了攝取熱量不足及運動量太大，威廉斯暴瘦的第三個原因是與生理特性有關。據NASA一項研究指出，太空旅行對於女性的生理影響比男性嚴重，尤其是肌肉流失速度，令她們比男太空人減重更多：

長時間執行太空任務的女太空人，在體重減輕、肌肉質量損失、骨質流失、心臟和視力問題及腎結石等方面，都受到極大影響。

消息人士透露，NASA的醫生在大約1個月前開始與威廉斯合作幫助她增重，當時她暴瘦的照片還未流傳開來。NASA亦在周四發聲明強調，不會太擔心威廉斯的體重問題，因國際太空站内所有NASA太空人均有接受例行醫療評估，由專業醫生監護，可確保身體狀況維持良好。

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