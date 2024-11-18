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ORIGINSPA尖沙咀旗艦店隆重開幕｜BTL Exion第五代進駐ORIGINSPA

特約

發布時間： 2024/11/18 10:00

最後更新： 2024/11/18 10:08

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

位於尖沙咀美麗華廣場12樓的ORIGINSPA旗艦店於2024年10月26日隆重開幕。開幕儀式邀請了商務及經濟發展局副局長陳百里博士、「IBH國際美容健康總聯合會」創會會長彭玉玲女士，以及TVB藝人袁偉豪先生和張寶兒女士擔任主禮嘉賓，並由林盛斌先生(Bob)主持。儀式上展示了ORIGINSPA最新引進的儀器及全新主題星空房（星空櫻石椅) ，並特別邀請了VIP嘉賓參與體驗。 

ORIGINSPA創辦人曾鴻昌先生、商務及經濟發展局副局長陳百里博士、TVB藝人袁偉豪先生、TVB藝人張寶兒小姐、ORIGINSPA執行董事曾秋婷女士、「IBH國際美容健康總聯合會」創會會長彭玉玲女士。由左至右

引進第五代BTL Exion設備，革新非侵入性療程 

ORIGINSPA很高興地宣布引入第五代BTL Exion設備，這是一種創新的非侵入性療程，結合射頻（RF）和TUS技術。此療程能夠自然增加肌膚中的透明質酸，增幅高達224%。顧客可以無痛、無創地體驗這項安全舒適的療程，重拾青春活力。BTL Exion技術已證實能有效促進自體膠原蛋白和彈性蛋白的生成，無需外部添加。ORIGINSPA致力於為顧客提供最先進的美容技術，讓每位顧客在舒適安全的環境中享受到卓越的護理效果。 

TVB藝人袁偉豪先生、TVB藝人張寶兒小姐、ORIGINSPA專業儀器機導師、ORIGINSPA執行董事曾秋婷女士。由左至右

獨創「星空櫻石椅」療程，帶來獨特放鬆體驗 

ORIGINSPA推出全新療程——星空櫻石椅。此療程設備使用櫻島火山石，具備釋放遠紅外線的特性，可深入皮下組織，促進血液循環，並對健康有顯著益處。星空主題房間內佈滿璀璨的星空燈，營造出舒適放鬆的氛圍，搭配輕柔的Jazz音樂及電影，讓顧客如同置身於舒服寧靜的環境中。此療程特別適合情侶共享，ORIGINSPA致力於提供全方位的身心放鬆體驗，讓所有顧客感受到無與倫比的舒適。 

TVB藝人張寶兒小姐、TVB藝人袁偉豪先生。由左至右

新增男士專區及Hair房，提升男士療程體驗 

ORIGINSPA宣佈全新男士專區及Hair房的啟用，專為男士設計，提供更舒適的療程空間。顧客可以體驗獨家的ORIGIN HAIR肌源活髮系列療程，該系列採用Exosome外泌體成分，可以有效修復毛囊，加速髮絲生長，不僅提升頭髮健康，更可以幫助男士打造更自信的形象。 

ORIGINSPA執行董事曾秋婷女士、商務及經濟發展局副局長陳百里博士。由左至右

享受專屬優惠，立即預約新療程 

ORIGINSPA目前推出全新療程，包括第五代BTL EXION療程、EXOSOME肌源活髮術及星空櫻石椅，顧客可享優惠價格進行預約。這些療程旨在提供卓越的護理效果，幫助顧客重拾青春與健康。
  
** 優惠詳情：** 

1️⃣✨HKD980 第五代BTL EXION（眼部療程）✨ 
2️⃣✨HKD580 EXOSOME肌源活髮術✨ 
3️⃣✨HKD328單人享受 HKD598二人同行✨ 
1. 星空櫻石椅 (30分鐘) 
2. 人手・經絡按摩 (45分鐘) 

**預約詳情：** 
- WhatsApp電話：+852 5686 5336   
- 營業時間：星期一至五（12:00-21:00），星期六（10:00-19:00），星期日（10:00-18:00）   
- 地址：尖沙咀美麗華廣場A座12樓1202-03室   
- 更多療程及優惠詳情，可以上ORIGINSPA官方網站 https://www.originspa.com.hk 

WhatsApp連結直接查詢：https://wa.link/4mvbgj
Whatsapp QR code:


（特約）

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