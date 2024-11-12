時尚速報｜CHANEL早春度假系列上架　直擊最強配飾CHANEL 22+羊皮相機袋

剛過去的星期二可說是城中時尚盛事，皆因CHANEL於香港舉行2024/25早春度假時裝展，今日就帶大家重溫當日片段和直擊女士們最關心的該系列最新配飾。

上星期二CHANEL於香港知專設計學院舉行2024/25早春度假系列時裝展，作為本年度最大型的壓軸時尚盛事，終於完美落幕。

除了將今年5月於法國南部馬賽舉行的早春度假系列百份百忠於原著移師香港舉行外，今次在場內還加料炮製不少集文化與藝術於一身的活動，例如知專設計學院的校園內舉行由學生創作有關於CHANEL的展覽外（今年年初有數位學生獲得品牌邀請遠赴法國巴黎參觀坐落於第19區CHANEL的Le 19M工房）。

▲ 亮面小羊皮相機袋。（$42,700/記者攝）

是次時裝展劃分為下午和晚上兩場，為時裝展前暖場的有Moon Tang和馮允謙表演助興，嘉賓方面更是巨星雲集，包括我們熟悉的周潤發、劉嘉玲、品牌大使袁澧林、談善言、陳漢娜、張敬軒、游泳運動員何詩蓓和久違了一手創立Joyce Boutique的Joyce Ma等。

外國嘉賓方面，有大家熟悉的韓國歌手G-Dragon、西班牙國寶級演員Penelope Cruz、台灣的陳柏霖、日本的宮澤冰魚，為本年度香港壓軸盛事劃上完美句號。

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最強配飾

對女士來說，可能沒有機會看時裝展小事，但能擁有CHANEL的配飾卻是大事，在早春度假系列裏，依舊可見大家恨不得立時擁有的Flap Bag，除了必須的Tweed面料版本外，亦有釘滿了銀色亮片版本。此外，另一近年大熱的CHANEL 22手袋，提供了蘋黃色denim和金屬色牛皮迷你版本，至於最新的設計首選是以小羊皮縫製的迷你相機袋，相比於以Flap Bag和CHANEL 21這兩個大熱款式的袋子，迷你相機袋可以說是更能夠代表這一個在香港盛放的早春系列。

產品查詢：3622 5288

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