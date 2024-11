天使綜合症︱愛兒患天使綜合症全家赴美尋治癒方法　鄭俊弘有好消息透露唯一願望

▲ 鄭俊弘全家赴美為仔仔找尋治療方法。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】藝人鄭俊弘(Fred)和何雁詩(Stephanie)公開2歲兒子鄭讚廷(Asher)患上罕見遺傳病「天使綜合症」(Angelman Syndrome),Asher健康引來外界關注,早前一家人到美國尋找治療方法,適逢Fred生日,他在社交網公布好消息,指已經找到治癒方法,並且很快就會開始,而他的願望就是希望太太和兒子健康。

天使綜合症︱鄭俊弘:治療方法很快開始

繼早前何雁詩於IG展示仔仔扶著公園的扶手站起來後,本月10日生日的鄭俊弘在社交網上載3張與太太及兒子的合照,除正式宣佈Asher即將展開治療,更許下唯一願望,鄭俊弘以英文寫到:「生日快樂!今年的生日很不同,今年全屬於Asher,及了解更多『天使綜合症』。今年我們收到到很多好消息,我很高興地宣布治療方法很快就會開始,今年我唯一的生日願望就是祝我的太太和兒子健康快樂。」

鄭俊弘早前全家總動員帶愛兒Asher遠赴美國接受治療,並出席當地一個關於天使綜合症的講座,希望認識更多同類型的家庭,望有更多天使綜合症資訊帶回來。

全家得到「天使綜合症」的治療方法後,鄭俊弘與何雁詩都放下心頭大石,一家三口到主題公園慶祝,仔仔表現得很興奮,作為父母的鄭俊弘和何雁詩必定更開心。

天使綜合症︱網民為鄭俊弘一家打氣

網民都留言為鄭俊弘一家打氣,並送上生日祝福,而鄭俊弘媽媽朱詠珊亦有留言,「Happy Birthday Fred!Wish your wishes come true very soon!Mom support you always!」

天使綜合症主要病徵及影響:

