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天使綜合症︱愛兒患天使綜合症全家赴美尋治癒方法　鄭俊弘有好消息透露唯一願望

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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鄭俊弘全家赴美為仔仔找尋治療方法。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）公開2歲兒子鄭讚廷（Asher）患上罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），Asher健康引來外界關注，早前一家人到美國尋找治療方法，適逢Fred生日，他在社交網公布好消息，指已經找到治癒方法，並且很快就會開始，而他的願望就是希望太太和兒子健康。

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天使綜合症︱鄭俊弘：治療方法很快開始

繼早前何雁詩於IG展示仔仔扶著公園的扶手站起來後，本月10日生日的鄭俊弘在社交網上載3張與太太及兒子的合照，除正式宣佈Asher即將展開治療，更許下唯一願望，鄭俊弘以英文寫到：「生日快樂！今年的生日很不同，今年全屬於Asher，及了解更多『天使綜合症』。今年我們收到到很多好消息，我很高興地宣布治療方法很快就會開始，今年我唯一的生日願望就是祝我的太太和兒子健康快樂。」

鄭俊弘早前全家總動員帶愛兒Asher遠赴美國接受治療，並出席當地一個關於天使綜合症的講座，希望認識更多同類型的家庭，望有更多天使綜合症資訊帶回來。

全家得到「天使綜合症」的治療方法後，鄭俊弘與何雁詩都放下心頭大石，一家三口到主題公園慶祝，仔仔表現得很興奮，作為父母的鄭俊弘和何雁詩必定更開心。

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天使綜合症︱網民為鄭俊弘一家打氣

網民都留言為鄭俊弘一家打氣，並送上生日祝福，而鄭俊弘媽媽朱詠珊亦有留言，「Happy Birthday Fred！Wish your wishes come true very soon！Mom support you always！」

天使綜合症主要病徵及影響:

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