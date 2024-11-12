機場送禮物｜香港機場免費派充電線+sim卡收納盒　簡單2步即可領取【附日期位置】

▲ 香港機場免費送充電線+sim卡收納盒，簡單2步即可領取！

【香港國際機場/免費派sim卡收納盒】香港國際機場免費派旅行充電線和數據卡收納盒！為慶祝機場渣馬三跑道系統十公里舉行，機場免費派出多份旅行實用禮物，只需要簡單完成兩步便可領取！

香港機場派禮物｜機場免費送充電線和數據卡收納盒

為了向11月17日渣馬三跑道系統十公里跑的選手打氣，由即日起至11月17日，香港國際機場一號客運大樓F閘口位置，特別設置「1117」號登機閘口，免費派發旅行用品禮物。

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香港機場派禮物｜充電線和數據卡收納盒領取方法

只要完成2步，即可免費領取旅行充電線及數據卡收納盒！大家要留意數量有限，送完即止。

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香港機場派禮物｜旅客上小紅書大讚貼心

自機場攤位開設後，吸引不少離港及訪港旅客前往領取這份實用禮物，在小紅書上更有不少網民大讚整個換領過程不用5分鐘，收納盒亦相當實用，「出門在外電話卡比較多，充電線比較多，再也不怕」、「旅行真的好合適啊，不得不說這個小禮物太貼心了」等。

香港國際機場免費送充電線+數據卡收納盒詳情

地點：香港國際機場一號客運大樓近F閘口

領取日期：即日起至11月17日

換領時間：8am-8pm

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