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黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖馬運勢：遠方有利　提防桃花

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撰文： 玄學家 黃楚淇師傅

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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肖馬的朋友在蛇年得「太陽」吉星入位助陣，常有貴人相助，基本上都能夠獲得很不錯的成果！

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】屬馬的朋友在乙巳蛇年，逢「晦氣」、「天空」星入命，商談好的工作或機會，有可能出現遭小人劫走的情況。

幸好得「太陽」吉星入位助陣，常有貴人相助，基本上都能夠獲得很不錯的成果！「太陽」光芒萬丈，有利去遠方、外地發展，例如出國留學進修，或去海外拓展業務。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬馬有正財入袋

財運逢「天空」星侵擾，主空具理想，虛花假果，財力損耗，因此屬馬的朋友還需轉換思想，用實際代替想像，勤勞做事。從事外貿等經常與外國客戶打交道的人士，今年也是一個不錯的良機；同時可注意維護良好男性客戶的關係，自然有不錯的正財入袋。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬馬桃花星入宮

今年感情方面有「鹹池」桃花星入宮，屬馬的朋友可能遇上新情緣，令你一見傾心，雀躍非常，但切勿太過放縱。未有對象者，亦不宜投放太多感情。

但必須注意，「鹹池」桃花星對已婚及有伴侶人士尤為不利，故要保持清醒，提防外來的誘惑，以免陷入痛若的三角關係。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬馬宜注意作息

今年屬馬朋友的健康運，受到「晦氣」凶星影響，主行事不順，容易受到不良影響，不利身體健康。故必須注重調養身體，維持生活的規律性十分重要，早睡早起加上緩和運動，定期體檢更是不可少。（乙巳蛇年生肖運程之二）

肖馬年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002

（編按：黃楚淇師傅蛇年運程將共分12篇刊出）

撰文：玄學家  黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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