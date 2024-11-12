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大學資訊日2025｜JUPAS 12.4截止申請　樹仁恒大本周六辦資訊日【附詳情】

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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仁大及恒大將於本周六（16日）辦資訊日。

【JUPAS/八大院校/自資課程】2025年大學聯合招生辦法（JUPAS）即日起至12月4日接受報名，TOPick整理各大院校的資訊日，有關INFO DAY的地點及相關資料，有興趣了解的人士，記低日子到學校參觀及聽取資訊！

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幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人

JUPAS會提供由大學教育資助委員會（UGC）的資助課程，包括由香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學和教育大學8所教資會資助大學，所提供的教資會資助全日制學士學位課程，以及教育大學提供的教資會資助全日制高級文憑課程。

而都會大學提供的自資全日制學士學位課程，以及指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP「資助計劃」）的全日制學士學位課程亦是JUPAS的範圍。

大學收生｜科大明年推AI及生物醫學等5個新課程 工學院首納學系制入學

香港樹仁大學將於11月16日上午10時半至下午4時45分舉行INFO DAY。（資料圖片）

大學資訊日2025｜JUPAS申請費用$460

JUPAS申請人必須持有有效證明文件以證明其本地生身份，只持有DSE成績或同時持有DSE及其他學術成績。JUPAS申請日期由即日起至12月4日，申請費用為460元，若在截止日期後申請，需再繳交350元的逾期申請附加費。

不少院校在10月已陸續舉辦資訊日，職業訓練局香港高等教育科技學院將於本周五及六（15及16日），於HKDI香港知專設計學院、IVE李惠利、柴灣、葵涌分校舉辦INFO DAY；香港恒生大學及香港樹仁大學亦於周六舉辦。

香港恒生大學將於11月16日上午9時半至下午5時舉行資訊日。（資料圖片）

各院校資訊日詳細
​職業訓練局
日期︰11月15至16日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰IVE葵涌、柴灣、李惠利及香港知專設計學院 
詳情︰​網頁

DSE｜學校推薦直接錄取計劃增至涵蓋八大299個課程 內地港人子弟校學生符申請資格

香港恒生大學
日期︰11月16日（六）
時間︰上午9時半至下午5時
地點︰恒大新界沙田小瀝源行善里
詳情︰網頁

大學資訊日2025｜17間熱門大專院校資訊日 即睇簡介會/日期/報名網址

香港樹仁大學
日期︰11月16日（六）
時間︰上午10時半至下午4時45分
地點︰仁大北角寶馬山校園
詳情︰網頁

大學收生｜教大非本地生達4成上限逾9成為內地生 推入學獎學金吸海外生

香港珠海學院
日期︰11月23日（六）
時間︰上午10時至下午5時
地點︰香港珠海學院屯門校園
詳情︰網頁

自資院校│東華學院非本地生上升近5倍    陳慧慈︰肯定需要放寬上限

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