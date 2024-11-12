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一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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黃霑兒子黃宇瀚（Johan）接受TVB節目訪問，細訴與爸爸黃霑的父子情懷。

【黃霑/黃宇瀚/一代鬼才】「香江四大才子」之一的黃霑於2004年與世長辭，今年為黃霑逝世20周年，向來低調的長子黃宇瀚（Johan）早前接受無綫節目《一代鬼才黃霑》訪問，懷緬父子情懷。

戴上黑框眼鏡的黃宇瀚，無論外貌與舉止都有著父親的影子，他直言自細被稱呼「霑仔」，年輕時感到抗拒。他於節目中說：

其實我好細個已經畀人叫『霑仔』，被label咗做『霑仔』，我叫Johan黃宇瀚，其實無個『霑』字，我覺得『霑仔』幾好聽呀，我唔抗拒，但不斷咁被label，俾咁大個Shadow蓋住，都幾反感，當然係抗拒啦。

黃霑逝世20周年。（影片截圖）

黃霑兒子黃宇瀚｜欣賞老父黃霑夠勤奮

當踏入社會工作後，起初黃宇瀚也不願跟身邊人透露「黃霑仔」的身份，他解釋：「因為我要出來自己搵嘢做，我想有番自己嘅身份。」幸而工作了一段時間，黃宇瀚終於釋懷：「人又長大咗，發覺點解我要逃避呢樣嘢呢？所以就欣然接受，加上（父親離世）20周年，你叫我做訪問當然接受啦，我好想人哋記得爹哋添。」

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黃宇瀚大讚父親勤力兼愛看書，可以徹夜不眠地閱讀，自己真是望塵莫及，提到父親對香港文學的貢獻，黃宇瀚也是從他人口中感受到老父的威力，惟他知道父親背後出了不少心血。

黃宇瀚說：「某時候作詞時佢要花好多時間去做研究，可能廿分鐘作到一首歌，但佢花在做research、蒐集及思考各方面，嗰段時間係好耐，通常大家叫佢『鬼才』，其實佢背後付出好多努力。」

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黃霑兒子黃宇瀚｜由怨恨父親變亦師亦友

黃霑跟華娃在1967年結婚，婚後育有兩子一女，華娃陀著幼女黃宇詩時，黃霑出軌愛上廣告公司拍檔林燕妮，跟華娃分居八年後，於1982年辦妥離婚手續。

父母離異，黃宇瀚直言影響到父子間感情，不但有點疏離，甚至對父親有恨意，黃宇瀚說：「我哋少見面，但都有書信來往，我去外國留學都有keep住寫信畀佢，佢會回信畀我，亦會教我中文，將我寫嘅信用紅筆改正。」

黃宇瀚在外國畢業後回流香港，父子曾一起居住，慢慢地他對父親改觀：「發現佢原來係一個好好嘅人，佢心地好好、好大方，對我直頭係一個好好朋友，亦師亦友嘅朋友。」另外，黃宇瀚指父親經常鼓勵他多閱讀，更於書籍中寫下一些語句，他說：

我哋好多年沒見，當我睇番時，都覺得幾touching。

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黃霑兒子黃宇瀚｜父子同為廣告界才子

生於1968年的黃宇瀚為黃霑長子，他跟祖父和父親同為「喇沙仔」，中三之後他往外國留學，之後回流香港，黃宇瀚於90年代中期加入廣告營銷行業，他可說是香港數碼媒體的先驅人員。及至千禧年代，黃宇瀚創立一間KOL公司，跟YouTuber簽約推廣產品，其後他赴上海工作數年，未幾回港加入黎智英旗下的Next Mobile。

家庭生活方面，黃宇瀚育有一名女兒，現已14歲，他曾在訪談稱待女兒接觸爺爺的生活歷史背景以及留下的文化遺產，才會安排女兒負芨外國。

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