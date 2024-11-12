赤柱單車友｜赤柱峽道單車友緩慢踩上斜　巴士受阻跟隨其後：浪費他人時間

▲ 赤柱峽道單車友緩慢踩上斜，巴士受阻跟隨其後：浪費他人時間。

單車行駛速度較緩，在來往方向各僅設有1條車道的路上行駛時，可能會阻礙車輛正常通行。

近日，有人在Threads上傳影片，指巴士行駛至赤柱峽道往淺水灣方向路段，前方有人踩單車上斜，由於多重限制，巴士只得尾隨單車後緩慢行駛，網民批評單車友自私，浪費他人時間。

上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士 等車乘客等到忟：落車推仲快

赤柱單車友｜緩慢踩上斜阻巴士

據上傳影片可見，巴士行駛於赤柱峽道往淺水灣方向的車道上，來回方向各設有一條車道，兩車道中間畫有雙白線，故行駛車輛不能越線超車。

巴士跟在單車後上斜，前方不遠處的巴士站有乘客等待乘車，由於單車行駛速度緩慢，該路段前方轉彎處存在視線盲區，亦不得越過雙白線超過單車，故巴士只得尾隨單車緩慢行駛。

隨後，巴士靠站迎乘客上車，單車友繼續上斜，料巴士僅能等待駛過限制路段方可超車。此外，巴士尾隨單車慢速行駛期間，逆向車道亦有來車，若越線超車，存在一定危險。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

赤柱單車友｜網民：應該停低讓巴士過

影片引起網民熱議，不少人批評單車友，並認為應該讓巴士先行，「讓路先啦」、「應該停低讓巴士過」、「呢啲單車X真係好自私」、「可以踏快些，專門浪費其他人時間嘅」、「其實有位畀架巴士過咗先唔係更好咩？」、「他太自私，停埋一邊畀大車過有幾難？」。

不過，亦人認為單車友正常行駛，不應被指責，「有乜問題？」、「星期日赤柱出城有幾個趕時間嘅？」，有網民指出，「前面一百米可以過 」、「嗰度反而無乜問題，再前少少雙白線就會變虛線可以扒頭」，並不會阻礙巴士過長時間。

【打擊罪案】警方東九龍交通執法拘3人 24歲仔九龍灣高速行駛多次超車涉危駕

自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑 巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長

九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車 怒斥車長：唔好搞事

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】