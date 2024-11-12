  • 29°C
香港時間：20241112日 (二) 13:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

赤柱單車友｜赤柱峽道單車友緩慢踩上斜　巴士受阻跟隨其後：浪費他人時間

社會

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

赤柱峽道單車友緩慢踩上斜，巴士受阻跟隨其後：浪費他人時間。

單車行駛速度較緩，在來往方向各僅設有1條車道的路上行駛時，可能會阻礙車輛正常通行。

近日，有人在Threads上傳影片，指巴士行駛至赤柱峽道往淺水灣方向路段，前方有人踩單車上斜，由於多重限制，巴士只得尾隨單車後緩慢行駛，網民批評單車友自私，浪費他人時間。

上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士　等車乘客等到忟：落車推仲快

赤柱單車友｜緩慢踩上斜阻巴士

據上傳影片可見，巴士行駛於赤柱峽道往淺水灣方向的車道上，來回方向各設有一條車道，兩車道中間畫有雙白線，故行駛車輛不能越線超車。

巴士跟在單車後上斜，前方不遠處的巴士站有乘客等待乘車，由於單車行駛速度緩慢，該路段前方轉彎處存在視線盲區，亦不得越過雙白線超過單車，故巴士只得尾隨單車緩慢行駛。

隨後，巴士靠站迎乘客上車，單車友繼續上斜，料巴士僅能等待駛過限制路段方可超車。此外，巴士尾隨單車慢速行駛期間，逆向車道亦有來車，若越線超車，存在一定危險。

點擊圖片放大
+4
+3

赤柱單車友｜網民：應該停低讓巴士過

影片引起網民熱議，不少人批評單車友，並認為應該讓巴士先行，「讓路先啦」、「應該停低讓巴士過」、「呢啲單車X真係好自私」、「可以踏快些，專門浪費其他人時間嘅」、「其實有位畀架巴士過咗先唔係更好咩？」、「他太自私，停埋一邊畀大車過有幾難？」。

不過，亦人認為單車友正常行駛，不應被指責，「有乜問題？」、「星期日赤柱出城有幾個趕時間嘅？」，有網民指出，「前面一百米可以過 」、「嗰度反而無乜問題，再前少少雙白線就會變虛線可以扒頭」，並不會阻礙巴士過長時間。

【打擊罪案】警方東九龍交通執法拘3人　24歲仔九龍灣高速行駛多次超車涉危駕

自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑　巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長

九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
10:54 2024/10/17
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑　巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長
23:05 2024/10/26
自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑　巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長
上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士　等車乘客等到忟：落車推仲快
11:49 2024/10/22
上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士　等車乘客等到忟：落車推仲快

你可能感興趣

九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
10:54 2024/10/17
九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事
自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑　巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長
23:05 2024/10/26
自私男｜自私男穿黑衫馬路夜跑　巴士身旁駛過極危險被網民斥：嫌命長
上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士　等車乘客等到忟：落車推仲快
11:49 2024/10/22
上斜單車男｜單車男吃力踩上斜阻巴士　等車乘客等到忟：落車推仲快
巴士 單車 網絡熱話 淺水灣 赤柱 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（11月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月12日 時間12:05）
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞
甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球