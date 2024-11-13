  • 26°C
香港時間：20241113日 (三) 14:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【脂肪肝／減肥／節食／運動】減肥都要適得其所！內地一名男大學生因體重急速增長，出現多種健康問題，因此開始運動節食、每日早晚餐只吃一片全麥麵包，半個月減去22磅後，卻罹患重度脂肪肝。醫生解釋，過度節食恐致脂肪代謝紊亂，形成重度脂肪肝。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life｜2組簡單動作 培養運動習慣

據《廣州日報》報道，廣州一名男大學生因暴飲暴食、捱夜、不做運動等壞習慣，短短半年內體重急增至198磅，身體質量指數（BMI）更高達30.42，開始出現輕度脂肪肝、高尿酸及高血壓等問題。

今年5月，事主為健康，開始節食及進行超高強度運動，每日早、晚餐都只吃一片全麥麵包，午餐也改成低脂輕食，其他時間都會在健身室做運動，最終在短短半個月內激減22磅，但卻同時患上了重度脂肪肝，需要尋求醫生治療及協助、重新調整飲食結構，經過逾3個月努力才成功逆轉脂肪肝問題，重拾健康。

廣州一名男大學生半年內體重急飆至198磅，出現健康問題。（網上圖片）

經節食及進行超高強度運動後，短短半個月內激減22磅，卻同時患上了重度脂肪肝。（網上圖片）

脂肪肝｜過度節食減肥恐變重度脂肪肝

暨南大學附設第一醫院臨床營養科主任醫生葉艷彬指出，過度節食減肥，減的大部分是肌肉成分，身體蛋白質及各種營養素攝取不足，合成載脂蛋白較少，恐會導致脂肪代謝紊亂，令脂肪嚴重滯留於肝臟，形成重度脂肪肝。

醫生續指，體內大部分能量代謝或組織修復所需的物質，如蛋白質、糖及脂肪等，多由肝臟合成後運送到全身各個器官，而肝組織內脂肪聚集後，肝臟合成的脂肪或輸送至肝臟的脂肪過多，轉運出肝臟的脂肪減少，導致肝臟脂肪出入失衡，便會誘發脂肪肝形成。

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

點擊圖片放大
+7
+6

脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

點擊圖片放大
+4
+3

生活3招助養生護肝

  • 注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；
  • 多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；
  • 規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

點擊圖片放大
+8
+7

相關內容

荷爾蒙失調｜任容萱患三高脂肪肝減17磅逆轉前期糖尿病 醫生推薦咁食降血糖

脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝 公開自救餐單飲咖啡必配1食物

改善脂肪肝｜女子減肥不節食僅靠1運動3個月激減15磅 脂肪肝腎結石竟全消失

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

脂肪肝｜男子患脂肪肝不以為意　14年後竟變肝硬化吐血肝縮水僅剩1/3須換肝續命
17:31 2024/10/04
脂肪肝｜男子患脂肪肝不以為意　14年後竟變肝硬化吐血肝縮水僅剩1/3須換肝續命
飲食攻略｜40歲男患三高/痛風/脂肪肝　醫生教吃4種食物逆轉脂肪肝戒血壓藥
11:01 2024/10/17
飲食攻略｜40歲男患三高/痛風/脂肪肝　醫生教吃4種食物逆轉脂肪肝戒血壓藥
脂肪肝飲食｜食錯水果反致脂肪肝　專家警告：晚上1時段後勿吃
16:50 2024/10/22
脂肪肝飲食｜食錯水果反致脂肪肝　專家警告：晚上1時段後勿吃

你可能感興趣

脂肪肝｜男子患脂肪肝不以為意　14年後竟變肝硬化吐血肝縮水僅剩1/3須換肝續命
17:31 2024/10/04
脂肪肝｜男子患脂肪肝不以為意　14年後竟變肝硬化吐血肝縮水僅剩1/3須換肝續命
飲食攻略｜40歲男患三高/痛風/脂肪肝　醫生教吃4種食物逆轉脂肪肝戒血壓藥
11:01 2024/10/17
飲食攻略｜40歲男患三高/痛風/脂肪肝　醫生教吃4種食物逆轉脂肪肝戒血壓藥
脂肪肝飲食｜食錯水果反致脂肪肝　專家警告：晚上1時段後勿吃
16:50 2024/10/22
脂肪肝飲食｜食錯水果反致脂肪肝　專家警告：晚上1時段後勿吃
減肥 健康問題 糖尿病 運動 膽固醇 脂肪肝 糖分

最高瀏覽

友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷