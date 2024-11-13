脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】

【脂肪肝／減肥／節食／運動】減肥都要適得其所！內地一名男大學生因體重急速增長，出現多種健康問題，因此開始運動節食、每日早晚餐只吃一片全麥麵包，半個月減去22磅後，卻罹患重度脂肪肝。醫生解釋，過度節食恐致脂肪代謝紊亂，形成重度脂肪肝。

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據《廣州日報》報道，廣州一名男大學生因暴飲暴食、捱夜、不做運動等壞習慣，短短半年內體重急增至198磅，身體質量指數（BMI）更高達30.42，開始出現輕度脂肪肝、高尿酸及高血壓等問題。

今年5月，事主為健康，開始節食及進行超高強度運動，每日早、晚餐都只吃一片全麥麵包，午餐也改成低脂輕食，其他時間都會在健身室做運動，最終在短短半個月內激減22磅，但卻同時患上了重度脂肪肝，需要尋求醫生治療及協助、重新調整飲食結構，經過逾3個月努力才成功逆轉脂肪肝問題，重拾健康。

▲ 廣州一名男大學生半年內體重急飆至198磅，出現健康問題。（網上圖片）

▲ 經節食及進行超高強度運動後，短短半個月內激減22磅，卻同時患上了重度脂肪肝。（網上圖片）

脂肪肝｜過度節食減肥恐變重度脂肪肝

暨南大學附設第一醫院臨床營養科主任醫生葉艷彬指出，過度節食減肥，減的大部分是肌肉成分，身體蛋白質及各種營養素攝取不足，合成載脂蛋白較少，恐會導致脂肪代謝紊亂，令脂肪嚴重滯留於肝臟，形成重度脂肪肝。

醫生續指，體內大部分能量代謝或組織修復所需的物質，如蛋白質、糖及脂肪等，多由肝臟合成後運送到全身各個器官，而肝組織內脂肪聚集後，肝臟合成的脂肪或輸送至肝臟的脂肪過多，轉運出肝臟的脂肪減少，導致肝臟脂肪出入失衡，便會誘發脂肪肝形成。

脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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生活3招助養生護肝

注意限製糖分攝入： 減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；

減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化； 多吃膳食纖維： 可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；

可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄； 規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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