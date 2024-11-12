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最正公屋｜「前居屋」天恒邨是天水圍最正公屋？　1原因當年無人買網民歎港人走寶

家事百科

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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「前居屋」天恒邨被譽為天水圍最正公屋，當年1原因無人買，如今有網民歎港人走寶。

【公屋/居屋/天水圍天恒邨/八萬五/72校網】房屋問題永遠是香港人關注的焦點。早前有港男在facebook群組發文「想當年」，天水圍天恒邨原本是居屋，但無人問津，最終淪為公共屋邨。網民對此反應各異，有人認同港人「走寶」，亦有人覺得上述講法是「事後孔明」，當年居屋轉公屋有其歷史原因。

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天水圍最正公屋｜港人錯失「上車」好機會？

該發表在Facebook群組「公屋討論區」的帖文講到，天恒邨原本是「居屋第23期乙」及「可租可買計劃第2期」屋苑，「後來因為政府於2000年打算將租住公屋輪候年期縮短至三年以企圖挽救樓市，而與其餘的第23期乙居屋屋苑一併改為公共屋邨出租」。該發帖港男慨歎，「想當年，起左十幾座你地都唔買」，似乎想說港人錯失「上車」的好機會。

Facebook群組「公屋討論區」的帖文截圖。

天水圍最正公屋｜網民：當年買公屋係人生贏家

有網民隨即留言大讚天恒邨是「天水圍最正嘅公屋」，說居屋間隔有套房，而樓下有商場食肆巴士總站；其中「當年買咗公屋嘅真係人生贏家，宜家轉手都賺返幾倍」的留言獲得不少點讚。有的網民對天水圍的公屋房展歷史甚為熟悉，補充說天恒邨鄰近的天逸邨、俊宏軒原規劃同樣是居屋，因為政策原因而停售，轉為公屋。

資料顯示，天恒邨2001年落成入伙，共14座，原名「天恒苑」，規劃作居屋出售。天恒邨是香港第一個採用1999年新版本新十字型大廈的公共房屋項目；其中3座樓宇採用居屋和諧式設計，一層只有16伙。由於原本用作居屋出售，故單位面積較同區的公屋大，而其中採用康和式大廈設計（居者有其屋屋苑設計）6座，更設有三房兩廳連套房的大單位，設備和用料也較普遍的出租公屋單位好，例如入伙時廚房已帶廚櫃。

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有網民留言稱自己的住處原本也是居屋改公屋，「個閘都靚啲」；另有稱讚康和式設計和用料靚，「雲石大堂有冷氣，外型算ok，外牆紙皮石都係接近私樓款」，反觀現時的居屋「外型核突」，外牆油漆就算，「入伙幾年已經甩色同外牆都係黑色水痕菁苔......大堂同走廊更加衰過90年代，講真90年代和諧式係靚架」。

輪候公屋丨排公屋7年半首派天水圍「前居屋」　廚櫃地板間隔齊全網民讚筍盤

同場加映：全港6區最美公屋

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    • 天水圍最正公屋｜當年天水圍配套差 交通極不便

    如今看天恒邨各樣好，當年居屋無人買，港人可謂「走寶」。不過，有心水清的網民認為此看法未免是「事後孔明 」，指出當年經濟差，「當年經濟唔好，樓價大跌，啲居屋冇人買」；其時天水圍的交通配套也未完善，未有西鐵（2003年底通車），「出荃灣都一個鐘，買咗可租可買既都瀨晒嘢」，有網民更憶述：「N年前做兄弟第一次入天水圍，坐車坐到慌」。

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    天水圍前居屋｜八萬五政策致天恒邨成公屋

    至於當年為何會由居屋改為出租公屋，也有網民能細數當年。話說1997年時任特首董建華在《施政報告》中提出每年要興建八萬五千個單位（公營和私營房屋），即今人口中的「八萬五起樓計劃」，當時的美好願景是10年內全港七成家庭可以自置居所、輪候公屋平均時間由6.5年縮短至3年，天恒邨正是計劃中的屋苑之一。

    可惜亞洲金融風暴後香港經濟極差，樓市大跌，不少業主變成負資產，加上失業率高企，社會怨聲四起，「八萬五」政策被不少人視為當年樓價貶值的元兇。種種因素下，「八萬五」政策告吹，而陸續建成的單位不少改成為租公屋。

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