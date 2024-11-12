抗癌食物｜肝癌男子食1種蔬菜搭配治療腫瘤全消失　醫生解構成分：有抗癌潛力

▲ 一名51歲患肝癌的男子經常吃1種蔬菜，結果腫瘤竟全部消失。

【肝癌／癌症／番薯葉／抗癌食物】一名患有末期肝癌的51歲男子在接受治療的同時，經常食用一種蔬菜，進行追蹤檢查時發現腫瘤竟神奇地全部消失。醫生就解構該蔬菜，指出其成分能令癌細胞死亡，具有抗癌潛力。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘近日在個人Facebook專頁發文分享病例，指該名男子去年原本在肝臟發現多達8個腫瘤，其中最大的有13cm，被判定為末期肝癌、無法開刀；之後接受了血管化學栓塞及免疫標靶治療，結果今年6月追蹤接受檢查時發現雙側腫瘤全數消失，迄今沒有復發的跡象，治療過程中也沒甚麼副作用，體力恢復得很快，回診時甚至精神奕奕、有說有笑。對此，男子就透露自己在治療期間一直有多吃番薯葉的習慣。

抗癌食物｜番薯葉具抗癌潛力

到底番薯葉有甚麼神奇之處？錢政弘就表示，對於肝癌的病患，自己當然是建議接受醫學治療，不過食用番薯葉可以促進胃腸蠕動、預防便秘，且含有維他命A、B、C、鉀、鎂、鐵、鋅、磷等，能幫助降血糖、降血脂，預防動脈硬化和心臟病。

他又指出，最近在實驗研究中發現番薯葉可以分離出一種含有16個氨基酸的肽，稱為Ipomoea batatas anti-cancer peptide（IbACP），亦即「甘藷抗癌肽」。這種成分被認為可以透過讓線粒體凋亡的途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，因此有抗癌的潛力，但能否對抗肝癌則仍有待研究證明。

此外，錢政弘亦提到番薯葉是酚類化合物的天然來源，具有很強的抗氧化活性和作為抗氧化劑的潛在效用，其葉子中的總酚類含量和總類黃酮含量更是比葉柄高10倍以上，所以葉子的營養價值非常高，葉柄則是纖維較多，可幫助排便。他建議，胃不好、容易消化不良的市民平時食用番薯葉時，可先將葉柄硬的部分捨去不吃。

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抗癌食物｜12大防癌食物清單

台灣營養師程涵宇曾推薦12種抗癌食物，多食用有助降低癌症風險。

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西蘭花

紅蘿蔔

豆類

莓果

堅果

橄欖油

薑黃

柑橘類水果

亞麻籽

番茄

大蒜

魚

抗癌食物｜醫學教授患4期肝癌 公開抗癌餐單12年無復發

台灣知名抗癌教授15年前不幸罹患肝癌且復發，曾２次動刀做手術切除腫瘤及超過一半肝臟。為了重拾健康，他決定從飲食入手，自此12年來肝癌再沒有復發，他分享15年來的抗癌抗炎飲食習慣：

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資料來源：Facebook@錢政弘 胃腸肝膽科醫師 、Facebook@程涵宇營養師

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