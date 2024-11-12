蜂蜜伏位｜利嘉敏拆解蜂蜜3大伏位　黑心商人餵鉛養蜂恐慢性傷身

▲ 利嘉敏拆解蜂蜜3大伏位。

【蜂蜜／致癌物／糖漿／抗生素／糖尿病】雖然蜂蜜本身是有療效的好物，但生產蜂蜜的商家，不一定個個都本着良知去做事，所以蜂蜜作為商品，可以有很多伏位，買了劣質蜂蜜，真的「唔食好過食」，以下講講現時市面上購買蜂蜜的伏位：

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一、有些無良生產蜂蜜商，為了降低飼養蜜蜂的死亡率，會用上大量抗生素和鉛去餵飼蜜蜂。把這些劣質蜂蜜食落肚，是慢性傷身。

二、有些無良生產蜂蜜商將蜂蜜原產地隱藏了，他們是如何做的？非常古惑：先將蜂蜜出口去另一個國家包裝和「裝嵌」（即混入另一個國家出產的蜂蜜），然後「博懵」扮是來自那個國家的產品。曾有報告發現，有些聲稱來自德國、印度、馬來西亞、越南和俄羅斯的蜜糖，根本原產地是來自另外一個國家的。這些無良蜂蜜商，甚至利用科技超濾（Ultrafilter）了能探測蜂蜜原產地的化學痕迹，令人無法確定來自何處，此舉是無良之中的無良。

三、當蜂蜜商要大量生產蜂蜜時，他們會以工廠生產模式去製造蜂蜜，為了降低成本，會給養飼的蜜蜂餵食糖水，亦會將蜂蜜混入高果糖槳（High-fructose corn syrup）。高果糖漿是非常邪惡的東西，它已被證實是會增加癌症、心臟和血管疾病、癡肥、糖尿、發炎、高三酸甘油脂/脂肪肝風險的元兇。因此，有很多歐盟國家已限制高果糖漿的用量。我們都知道汽水、果汁、曲奇、麵包、甜品食多無益，皆因它們都含有高果糖漿，這類無益食品反而容易提防，但很多人卻未必知道蜂蜜明明本是有益之物，竟有無良奸商會以高果糖漿混騙公眾，這樣才令人防不勝防、甚至還以為自己吃進有益之物落肚。這些無良奸商，更加罪加一等！明天將分享購買蜂蜜的心得。（三之二）

全文刊於《經濟日報》，原題為「蜂蜜的伏位」