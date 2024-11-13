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英國旅遊注意｜倫敦地鐵座椅積百年污垢 　清潔工人吸出整桶「黑水」駭人畫面曝光

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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倫敦地鐵座椅藏百年污垢 ，清潔工人吸出整桶「黑水」的駭人畫面曝光。

【移民/英國親子遊/倫敦地鐵/Tube/Underground】交通工具到底有幾髒？英國有清潔公司為了挑戰頑固污積，決定挑選倫敦Camden Town地鐵站進行大掃除，當中清潔機對4個座位進行深度清潔，結果吸出一桶又黑又濁的髒水，網民震驚直言︰「每次返屋企都馬上要換衫！」

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倫敦地鐵座位｜地鐵座位衛生問題惹熱議

繁忙城市，地鐵成為了很多人日常返工的主要方式。但地鐵座位的衛生問題卻成為市民關注的焦點，尤其是軟座位的清潔情況。根據BBC等外媒報道，英國一間清潔公司，近日在社交媒體上載一段清潔倫敦地鐵座位的影片惹熱議，讓市民驚呼實在太嚇人。

英國清潔公司「地毯清潔先生」（Mr Carpet Clean）的老闆詹姆斯（Steven James）表示，公司每天都在清潔各種地毯和家居裝飾，但他一直很想挑戰清洗地鐵座椅，「看到污垢徹底被清除，是這份工作最療癒的地方」。

於是他和團隊決定在北線康登鎮站（Camden Town station）開始搭乘地鐵，並在行駛間的地鐵上耗費大約2、3小時，最終順利完成所有車廂的清潔工作。

倫敦地鐵座位｜抽出又黑又濁的污水

從詹姆斯分享的影片中，可以看到他先噴灑清潔液在座位上，其後使用電動地毯清潔機清洗座椅上的深層汙垢，怎料只清洗了4張座椅，就洗出一整桶又黑又混濁的髒水，老闆詹姆斯（Steven James）說︰「相機永遠不會說謊；水桶也是，正如你所見，這些就是結果。」，並且好奇乘客們把多少髒污帶回家了。

這部影片在TikTok引起轟動，網友紛紛留言驚呼地鐵座椅真是「太髒了」、「這就是為什麼每次我一回家就馬上脫掉外衣並換成居家服」、「老實說，我每次搭地鐵時都會選擇站著，盡量不要碰到座椅」、「記得在下車後馬上洗手，才能降低感染疾病的風險」。

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倫敦地鐵座位｜倫敦交通局︰每月恆常深度清潔

隨著地鐵衛生話題延燒，倫敦交通局（TfL）也指控，詹姆斯在鐵軌附近倒掉髒水，不僅非常危險，也把自己與其他乘客置於受傷風險中。發言人續說明，每天營運前，工作人員都會清潔車廂的地板和表面，也會仔細檢查每張座椅，大約每28天又會進行一次深度清潔，徹底清洗車廂內外部。

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倫敦地鐵座位｜借影片宣傳自家清潔業務

這間清潔公司從2020年開始就在Instagram上發布公眾區域的清潔影片，原意是希望借該視頻，宣傳自家的地毯清潔業務「Mr Carpet Clean」。負責人Steven James表示：「我們考慮了許多人流量大的區域，例如巴士、電影院、劇院、醫院手術室等，並認為地鐵是最好的。」但沒想到這段影片引來了如此強烈的反響。

資料來源︰ mr_carpet_clean@TikTok 

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