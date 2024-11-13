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高齡爸爸｜56歲台星娶年輕22歲妻老來得子　高齡新手爸極緊張每日胎教從不缺席產檢

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 50 分鐘前

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趙哥56歲才首次當爸爸，當然緊張一點！

【高齡爸爸/新手爸爸/趙正平】56歲台灣男星趙正平今年8月與小22歲的女友登記結婚，不久便傳出喜訊，連他自己也不敢相信，但年過50才首次當爸爸，難免表現緊張，除了每一次都陪太太產檢，又每日對著愛妻的孕肚說教，更「警告」未出世的囝囝要乖！

高齡新手爸爸｜未想過這麼快當爸爸

趙正平（趙哥）由製作人轉為幕前，但對感情事保持低調，他曾講過老婆是圈外人應保有私隱，不得已才發文宣布老婆懷孕，事源他陪老婆產檢時被網紅撞見，當時他自知不能隱瞞，於是才發文公佈喜訊：「感謝上帝賜予我們這份生命的禮物。」並透露老婆佗男生。

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日前他擔任綜藝節目《11點熱吵店》嘉賓，就將發現太太懷孕的來龍去脈再說一次，他坦言沒想過會這麼快做爸爸，當時兩公婆外出吃飯，聊到身體變化，於是飯後便到便利店買驗孕棒，回家的路上他認為一定沒有，結果回家驗出2條線，令他既驚喜又驚嚇，他說：「來得太突然了！我很開心。」

高齡新手爸爸｜無微不至照顧孕妻

太太的預產期在今年底，每次產檢，趙哥也不會缺席，聽著寶寶的心跳聲，看著寶寶的胎動，讓他感嘆生命神奇，他更自揭「寵妻」行徑，指老婆懷孕初期有孕吐，食慾有變大，其他一切如常，四肢依然纖細，腳部偶爾會水腫，所以他每天裝溫水讓老婆浸腳舒緩，老婆的肚子愈來愈大無法穿鞋，他便火速上前協助，且絕不讓老婆提重物。

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高齡新手爸爸｜每日胎教兒子要聽話

56歲才當新手爸爸，趙哥難免緊張，現在手機的備忘錄都記滿育兒文章，以備不時之需，又每天對腹中囝囝進行胎教，一直對肚皮講：「希望你出來是個天使寶寶，長得又高又帥，人見人愛，有愛心的人，愛上帝的人，要懂事。」

他指囝囝很聽他的話，有時候胎動，老婆就會坐骨神經痛或胃食道逆流，他看到老婆難過，就會跟囝囝講：「孝順的孩子不該這樣，你這麼愛亂動，再忍一忍，出來後想怎樣就怎樣。」講完不到10秒鐘，他就不亂動，很聽話很神奇！有時候囝囝不聽話，趙哥更會警告囝囝：「出來我一定揍你。」

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除了趙哥這位「高齡爸爸」外，圈中有不少男星都是年過50才當上新手爸爸，包括樂壇3大天王劉德華、黎明和郭富城。

天王級高齡爸爸｜劉德華

劉德華太太朱麗倩於2012年誕下愛女劉向蕙（Hanna），當時劉德華已50歲，由於老來得女，他一向十分保護女兒，直到2018年舉行演唱會，母女才首度公開現身撐場。

天王級高齡爸爸｜郭富城

郭富城於2017年4月跟內地模特兒方媛（Moka）結婚，同年9月Moka誕下女兒Chantelle，當時城城已年屆51歲，直至2018年，城城出席活動時親口承認太太懷第二胎，三年抱兩，有心有力。

天王級高齡爸爸｜黎明

黎明對感情事極低調，他自從2012年跟樂基兒離婚後，2017年與女助手Wing Chan結婚，當時更驚爆太太已懷孕，2018年4月22日阿Wing早產誕下5磅B女，當時黎明已51歲。

超高齡爸爸｜鋼琴大師劉詩昆

說到最高齡的名人爸爸，非鋼琴大師劉詩昆莫屬，現年85歲的劉詩昆兩度年過80歲做爸爸，太太孫穎於2020年以45歲高齡為他誕下女兒劉蓓蓓，二人去年底再添一子。

超高齡爸爸｜賭王何鴻燊

已故賭王何鴻燊一共有4房太太、17個孩子。當年賭王68歲娶了四太梁安琪，四太為他誕下3子2女，最小的女兒何超欣更在何鴻燊78歲時出生，賭王絕對有心有力，而他還十分痛錫孻女，大讚超欣「靚到不得了」。

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