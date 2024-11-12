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大腸癌｜老婦患大腸癌晚期轉移肝臟　無法開刀靠吃1食物腫瘤縮小5倍【附大腸癌症狀+成因】

保健美顏

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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【大腸癌／薑黃／腫瘤／癌細胞轉移／化療】飲食能致病，亦能治病！台灣一名老婦人患大腸癌後，切除腫瘤後仍不幸轉移至肝臟，最大的腫瘤甚至有5厘米大。婦人因為年事已高無法承受高劑量的化療，醫生建議她吃1物，5個月後腫瘤居然全部縮小至1厘米！

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大腸癌｜老婦人5顆腫瘤轉移肝臟

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地健康節目《健康2.0》上分享病例，曾有一名79歲老婦人確診大腸癌2期，當時有開刀切除腫瘤。

一年後，婦人覆診發現癌細胞轉移到肝臟，詳細檢查後發現有5顆腫瘤轉移到肝臟，每個腫瘤大小有3厘米至5厘米。當時婦人的主診醫生告訴她，這個情況無法開刀切除，只能夠用化療抑制癌細胞生長。但婦人表示，因為她年事已高，做化療對身體有很大負擔，擔心自己未必能夠承受。醫生唯有降低注射劑量，只注射三分之二，但3個月後婦人表示身體已經承受不了，決定放棄化療。

大腸癌｜每天吃薑黃 5厘米腫瘤縮小5倍

化療無效，醫生安排老婦人吃薑黃錠，每天大概吃5克的份量。連續吃了5個月後覆診，檢查報告顯示婦人轉移到肝臟的腫瘤全部縮小至1厘米，5個腫瘤只剩下3個。

錢政弘解釋，吃薑黃只能夠幫助抑制腫瘤生長，但無法完全消滅腫瘤。過往已經有刊登在《癌症預防研究期刊》的研究指出，每天服用4克薑黃素能夠讓腸內異常腺窩病灶下降。錢政弘提醒，暫時醫學上對於每天攝取多少薑黃素方可抗癌還沒有定論，但他認為薑黃是一個不錯的營養補充品，建議大家可以從日常飲食中補充。

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

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10大高危人士

  • 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲
  • 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關
  • 飲酒、吸煙者
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 排便習慣不正常、長期便秘
  • 愛吃紅肉者
  • 遺傳性非息肉性大腸癌的患者
  • 家族性多發性息肉症候群的患者
  • 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌8大徵兆

  • 1. 血便、黏液便
  • 2. 長期或慢性的腹部不適
  • 3. 排便習慣改變（大便次數改變）
  • 4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）
  • 5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空
  • 6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘
  • 7. 不明原因體重減輕
  • 8. 腹部出現不明腫塊

大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

腸道有息肉更容易誘發大腸癌。台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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