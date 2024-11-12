校園動態︱元朗公立中學校友會鄧兆棠中學推心肺復蘇法課程　校長：培養學生仁愛救急扶傷精神

▲ 校長與學生齊齊參與心肺復甦法及去顫法教育計劃2023-2024開幕禮。

【元朗公立中學校友會鄧兆棠中學】生命教育又豈止於課本？元朗公立中學校友會鄧兆棠中學自2019年開始，由香港東北扶輪社資助並合作舉辦「心肺復甦法及去顫法教育計劃」課程，讓學生通過學習急救，了解生命寶貴。潘詠儀校長表示：「這訓練計劃發揮了人性的美善，培養學生當仁不讓、救急扶危的精神，配合教育局推廣的首要價值觀之一：『仁愛』。同時亦灌輸了正確的心態和價值觀，讓學生面對生命的脆弱及困境時，不輕言放棄，提升抗逆能力。

本地CPR教育限制多

相較於西方先進國家早已將CPR納入學校必修課程，本港的CPR教育相對仍然落後。潘校長指出：「以我所知，目前本地學校在推行CPR訓練方面，都受到資源所限。由於這類訓練課程一般由專業導師教授，並且要考證書，所以涉及額外經費，加上公開考試不會考核急救知識，所以大部分學校寧願撥資源發展其他有助升學的學科，如學術及STEM等。不過幸得國際扶輪3450地區香港東北扶輪社前社長及青年事務總監 兼MH太平紳士黃顯榮先生介紹，讓我校由2019年開始得以參加由香港東北扶輪社資助舉辦的『心肺復甦法及去顫法教育計劃』，讓學生免費學習心肺復甦法（CPR）及去顫法（AED）的急救知識和技巧。」



獲香港東北扶輪社資助訓練 至今近300學生受惠

潘校長表示學校十分珍惜這類生命教育的機會，所以基本上除了2020年因疫情停頓了一年多，至今已舉辦過5次，累積近300名學生受訓。她憶述：「最近一次我校參與計劃是剛剛過去的7月，當時正好是期終考試結束。我們安排了中四級兩組共40位選讀生物科的學生，接受6小時的急救證書訓練課程（上午3小時、下午3小時）。訓練過程中，他們會先從理論開始，接着是筆試、實習及考試一氣呵成，學生們可以在短短數小時內鞏固所學。從個人觀察，我發現參加訓練的學生都投入專注、嚴謹認真；教官亦循循善誘，講解清晰，讓學生易於掌握當中概念，獲益良多。我亦喜見在筆試及實習試取得合格成績的學員，有機會獲聖約翰救護機構頒發『成人心肺復甦法證書』及『自動體外心臟去纖維性顫動法證書』（證書有效期為3年），這對於啟發他們持續發展正向教育，有莫大禆益和具鼓勵作用。

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訓練培養仁愛、救急扶危精神 提升聯招面試優勢

潘校長坦言「心肺復甦法及去顫法教育計劃」能發揮人性的美善，培養學生當仁不讓、救急扶危的精神，配合教育局推廣的首要價值觀之一：「仁愛」。

另外，計劃讓學生初探個人的生涯志向，不少學生也因為這次受訓經驗而於聯招面試中取得優勢及面試人員的好感，增加入讀醫護課程的勝算。計劃亦讓學生認識到生命的脆弱，從而懂得生命的寶貴及學會珍惜。我校會繼續安排學生接受CPR訓練，現在訓練已是我校選讀生物科的必修課程。展望未來，如果資源許可，會鼓勵更多修讀其他學科的學生參加！

意識到自己有能力救人一命

今年暑假參加過「心肺復甦法及去顫法教育計劃」的林曉晴同學，分享了受訓感想：「第一次上訓練課時，心情是非常緊張，因為過往只在網上看過急救方法，擔心學不好。但完成課堂後發現其實步驟並不複雜，只需要多加練習及注意一些細節便可！專業導師們也會在旁邊指導和糾正，讓我感到安心。而我從他們的教學中也領悟到：當意外發生時，一定要讓自己冷靜下來，然後迅速、準確地去處理事情。

她興奮的表示受訓的最大得着，是意識到自己也有能力挽救生命，而非僅限於在旁邊擔心。所以未來希望學習更多急救知識，增值自己的同時也可以拯救別人。

實用技能可提升社會安全意識

羅峻樂同學坦言未參加「心肺復甦法及去顫法教育計劃」前，對急救是沒有甚麼概念，只知道它可幫助暈倒和不省人事的人。他憶述第一次學習CPR時感覺有點困難：「之前我認為CPR只是在胸部輕輕壓下去，但是原來要壓下去5cm，而且須控制節奏、速度和力度，絕不容易。幸好有專業導師從旁指點，令我逐步掌握正確技巧。完成課堂後，我更加想透徹地了解人體心臟和腦的奧秘，例如電脈沖是怎樣產生、如何流經心臟等等的問題。我覺得CPR是一個基本又實用的技能，可以在關鍵時刻大大提高挽救生命的機會，提升整個社會的安全意識，所以我會鼓勵身邊同學或家人朋友學習使用急救。

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