  • 29°C
香港時間：20241112日 (二) 15:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

黃建東激瘦30磅。

【黃建東 / 黑色月光 / 綠葉王】最近有份參演TVB台慶劇《黑色月光》的黃建東，近日搭港鐵時被網民在車廂內「野生捕獲」，網民拍下照片放上社交平台並寫道：「我好似撞到明星，大家覺得似唔似佢。」

從相中所見，身穿便服的黃建東身材比在《黑色月光》時瘦了頗多，他留言回應網民稱︰「係我嚟㗎，不過今日着得勁衰去做treatment，希望唔好嚇親大家。我瘦咗30磅，所以呢個角度睇落塊面好似好瘦咁，其實個身唔瘦㗎，仲要再減。」同時，也把該帖文於自己社交平台轉發。

東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷

點擊圖片放大
+7
+6

綠葉王｜黃建東高EQ回應

另外，樓主發文後不少網民作出諷刺，黃建東以高EQ一一作出回應，甚至有網民因此轉變態度表示支持黃建東。比如有人留言：「依個道友黎嫁喎🙈」，黃建東回應：「有冇咁誇張呀？😂😂」。有人留言取笑：「大家對明星嘅定義有少少誤會」，黃建東回答：「每個人嘅定義都唔同😂😂」。有人留言：「明星? 定普通藝人? 😅」，黃建東回答：「係最普通嗰隻藝人… 🫶🏻」

同時，有網民寫道：「似，但我唔覺佢係明星，只係一個藝人」，黃建東回答：「So true… I’m just an artiste🫶🏻」於是該網民回覆：「繼續努力」 

此外，有人更無禮地留言：「暗星 唔係明星」，黃建東回答：「So true~ 😩🥹」。然後有網民抱不平指：「講藝人咪得囉，你話人真係唔使成本，如果你讀過書，暗星呢兩隻字係貶義詞， 不過同你呢啲網路鍵盤戰士講都係留返啖氣暖肚」

現年43歲黃建東在2011年參加香港先生選舉，並獲得「演藝潛能大獎」獎項，然後入行藝人，曾參演劇集《食為奴》、《陀槍師姐2021》等，在綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》奪冠軍。而他曾透露，在今年2月成功減30磅，主要靠減食澱粉質及糖，以及勤做運動。

飛常日誌丨劉穎鏇3年前空姐Look引熱話　黃建東灌半支威士忌助入戲

【40億千金】蔡頌思曾與黃建東傳緋聞　Jocelyn新造型靚相疑走光【多圖】

黑色月光丨黃建東北上拍劇感冒菌入耳　左耳突然失聰：恐永久受損變弱聽

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

黑色月光丨黃建東北上拍劇感冒菌入耳　左耳突然失聰：恐永久受損變弱聽
19:11 2024/02/08
黑色月光丨黃建東北上拍劇感冒菌入耳　左耳突然失聰：恐永久受損變弱聽
飛常日誌丨劉穎鏇3年前空姐Look引熱話　黃建東灌半支威士忌助入戲
18:58 2024/01/19
飛常日誌丨劉穎鏇3年前空姐Look引熱話　黃建東灌半支威士忌助入戲
爆谷一周丨許冠文直言笑料靈感來自太太　黃子華：電影工作者要有社會責任
19:16 2024/11/01
爆谷一周丨許冠文直言笑料靈感來自太太　黃子華：電影工作者要有社會責任
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
19:04 2024/11/07
東張女神丨梁敏巧到昂坪360打卡　公開擇偶條件向「Baby Face」派檸檬
東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷
今日 12:06
東張西望丨天光墟攤販突襲攝製隊　黎寬怡敏捷避開男攝影師被追打多處受傷

你可能感興趣

黑色月光丨黃建東北上拍劇感冒菌入耳　左耳突然失聰：恐永久受損變弱聽
19:11 2024/02/08
黑色月光丨黃建東北上拍劇感冒菌入耳　左耳突然失聰：恐永久受損變弱聽
飛常日誌丨劉穎鏇3年前空姐Look引熱話　黃建東灌半支威士忌助入戲
18:58 2024/01/19
飛常日誌丨劉穎鏇3年前空姐Look引熱話　黃建東灌半支威士忌助入戲
爆谷一周丨許冠文直言笑料靈感來自太太　黃子華：電影工作者要有社會責任
19:16 2024/11/01
爆谷一周丨許冠文直言笑料靈感來自太太　黃子華：電影工作者要有社會責任
黃建東 娛樂人物職業 演員 TVB 綠葉 電視劇 減肥 Keep Fit 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（11月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月12日 時間12:05）
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞
甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球