綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷

▲ 黃建東激瘦30磅。

【黃建東 / 黑色月光 / 綠葉王】最近有份參演TVB台慶劇《黑色月光》的黃建東，近日搭港鐵時被網民在車廂內「野生捕獲」，網民拍下照片放上社交平台並寫道：「我好似撞到明星，大家覺得似唔似佢。」

從相中所見，身穿便服的黃建東身材比在《黑色月光》時瘦了頗多，他留言回應網民稱︰「係我嚟㗎，不過今日着得勁衰去做treatment，希望唔好嚇親大家。我瘦咗30磅，所以呢個角度睇落塊面好似好瘦咁，其實個身唔瘦㗎，仲要再減。」同時，也把該帖文於自己社交平台轉發。

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綠葉王｜黃建東高EQ回應

另外，樓主發文後不少網民作出諷刺，黃建東以高EQ一一作出回應，甚至有網民因此轉變態度表示支持黃建東。比如有人留言：「依個道友黎嫁喎🙈」，黃建東回應：「有冇咁誇張呀？😂😂」。有人留言取笑：「大家對明星嘅定義有少少誤會」，黃建東回答：「每個人嘅定義都唔同😂😂」。有人留言：「明星? 定普通藝人? 😅」，黃建東回答：「係最普通嗰隻藝人… 🫶🏻」

同時，有網民寫道：「似，但我唔覺佢係明星，只係一個藝人」，黃建東回答：「So true… I’m just an artiste🫶🏻」於是該網民回覆：「繼續努力」

此外，有人更無禮地留言：「暗星 唔係明星」，黃建東回答：「So true~ 😩🥹」。然後有網民抱不平指：「講藝人咪得囉，你話人真係唔使成本，如果你讀過書，暗星呢兩隻字係貶義詞， 不過同你呢啲網路鍵盤戰士講都係留返啖氣暖肚」

現年43歲黃建東在2011年參加香港先生選舉，並獲得「演藝潛能大獎」獎項，然後入行藝人，曾參演劇集《食為奴》、《陀槍師姐2021》等，在綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》奪冠軍。而他曾透露，在今年2月成功減30磅，主要靠減食澱粉質及糖，以及勤做運動。

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