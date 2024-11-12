  • 28°C
香港時間：20241112日 (二) 17:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

出蠱惑｜網台主持找續收到澳門幣　店鋪澳門幣$10當港幣$100：一定要小心

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

網台主持找續收到澳門幣，店鋪澳門幣$10當港幣$100：一定要小心。

收到找續時，最好即刻清點數額並查看有無異樣，以免造成損失。

近日，網台D100主持潘小文在其Facebook專頁「娛樂小奶媽Entertaining · The Little」發文，指發現自己收到澳門幣10元紙鈔，疑有商家在找續時魚目混珠，故意以此當作港幣100元，遂發文提醒網民「找續一定要小心睇清楚」。

出蠱惑｜澳門幣$10當港幣$100

據樓主表述，早前於北角買東西時，疑有商家故意將澳門幣10元當作港幣100元找續，但當即為發現，表示「唔知幾時中咗」，她事後將現金展開才發現，一張印有「大西洋銀行」的紅色紙鈔夾在100元港幣及20元港幣紙鈔中間，她提醒網民「買嘢嘅時候，找續一定要小心睇清楚，時勢唔好，壞蛋特別多」。

舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港

點擊圖片放大
+3
+2

出蠱惑｜網民：年尾時候好多假銀紙要注意！

帖文引起網民熱議，指責商家行為「呢啲人一定有報應」、「現在騙案陳出不同」，有人分享相似經歷「我好幾年前坐的士，佢又係比咗張，唔知咩國家嘅一百元我，另一次就似50元嘅紙幣」、「我係澳門都試過，同小文一樣，一堆銀紙找回來，返到酒店片先發現」。

不少網民提示收到找續時應當留意，「通常年尾時候都好多假銀紙」、「今非昔比，不要只掛住看手機，任何以往從不會發生的人和事，都翻天覆地澄現在眼前，多加留意」。

最新影片推介：

童學園
幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人

舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒　網民指收銀員「唔識貨」走寶

絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了

【假鈔】新蒲崗便利店疑收$2,000假鈔　男子買煙及增值支付寶後離去

相關文章

舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
15:55 2024/10/16
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒　網民指收銀員「唔識貨」走寶
14:00 2024/10/28
舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒　網民指收銀員「唔識貨」走寶
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了
13:13 2024/05/28
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了

你可能感興趣

舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
15:55 2024/10/16
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒　網民指收銀員「唔識貨」走寶
14:00 2024/10/28
舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒　網民指收銀員「唔識貨」走寶
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了
13:13 2024/05/28
絕版鈔票｜糖水舖找續收到48年前$10紙幣　內行人指屬絕版「中張」：執到寶了
網絡熱話 港元 澳門元

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（11月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月12日 時間12:05）
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞
甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球