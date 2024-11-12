出蠱惑｜網台主持找續收到澳門幣　店鋪澳門幣$10當港幣$100：一定要小心

▲ 網台主持找續收到澳門幣，店鋪澳門幣$10當港幣$100：一定要小心。

收到找續時，最好即刻清點數額並查看有無異樣，以免造成損失。

近日，網台D100主持潘小文在其Facebook專頁「娛樂小奶媽Entertaining · The Little」發文，指發現自己收到澳門幣10元紙鈔，疑有商家在找續時魚目混珠，故意以此當作港幣100元，遂發文提醒網民「找續一定要小心睇清楚」。

出蠱惑｜澳門幣$10當港幣$100

據樓主表述，早前於北角買東西時，疑有商家故意將澳門幣10元當作港幣100元找續，但當即為發現，表示「唔知幾時中咗」，她事後將現金展開才發現，一張印有「大西洋銀行」的紅色紙鈔夾在100元港幣及20元港幣紙鈔中間，她提醒網民「買嘢嘅時候，找續一定要小心睇清楚，時勢唔好，壞蛋特別多」。

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出蠱惑｜網民：年尾時候好多假銀紙要注意！

帖文引起網民熱議，指責商家行為「呢啲人一定有報應」、「現在騙案陳出不同」，有人分享相似經歷「我好幾年前坐的士，佢又係比咗張，唔知咩國家嘅一百元我，另一次就似50元嘅紙幣」、「我係澳門都試過，同小文一樣，一堆銀紙找回來，返到酒店片先發現」。

不少網民提示收到找續時應當留意，「通常年尾時候都好多假銀紙」、「今非昔比，不要只掛住看手機，任何以往從不會發生的人和事，都翻天覆地澄現在眼前，多加留意」。

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