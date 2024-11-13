BB改名｜爸爸姓「屎」 點改名？ 祖母出手改出優雅好名獲老師激讚

▲ 姓屎真的很難改名！

【改名/BB改名/中文名/】好的名字予人好的第一印象，內地有「屎」姓男子自小因姓氏被取笑，女兒出生，改名問題困擾兩夫妻。 正所謂「家有一寶」，祖母一出手，簡單又文雅的名字，日後上學連老師也稱讚不已。

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該「屎」姓男子一直為自己的姓氏困擾，自小遭同學取笑的她唯恐步自己的後塵，兩夫妻為女兒取名字，真是絞盡腦汁。直至祖母出手，建議一個字——「舒」，取其自由安然、從容大方之一，加上姓氏，「屎舒」諧音「史書」，既簡單又文雅，別人一聽，重點也不會放在姓氏上，反而會覺得名字很有歷史文化感。兩夫妻大讚，欣然採納，女兒從此有了個高雅的名字。

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BB改名︱一女一子 「屎舒」「屎記」

二人其後再添兒子，有了女兒作「榜樣」，為兒子改名「屎記」可謂毫無難度，又順理成章，先有「史書」，再來「史記」，兒子名屎記也不怕被人笑。據悉，子女上學時連老師也稱讚名字取得好聽，有寓意。

「屎」是十分稀有的姓氏，目前全國或不足千人。據傳起源於明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍），他曾言「姓屎姓尿也不姓牛」，其後代便以「屎」為姓。

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BB改名︱中國奇怪古怪姓氏

要好聽，寓意又要好，取名是門大學問。尤其是當姓氏特殊、稀有，甚或帶貶義，讀起來已讓人難以啟齒時，真是難倒家長。除了「屎」姓，中國還有奇怪得令人懷疑的姓氏，例如「死」、「滾」、「操」、「哈」、「雞」、「鬼」、「黑」、「冥」、「母」、「難」等，有的是祖先留下來的，有的帶歷史因素。但無一例外，為新生兒改名都非常難。

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BB改名︱同場加影：官方百家姓排名

中國姓氏龐雜繁多，根據《中國姓氏大辭典》，從古至今各民族用漢字記錄的姓氏多達2.4萬個，部分已消失在歷史長河中不再使用，目前仍用的有姓氏超過6000個。按中國公安部公布的《2020年全國姓名報告》，「百家姓」前5名依次是：王、李、張、劉、陳，此五大姓氏人口總數佔全國戶籍總人口的30.8%。

「複姓」或稱「複氏」雖然少見，拜武俠小說或影視作品所賜，公眾對此並不算陌生，「令狐」、「歐陽」、「慕容」、「獨孤」乃至「諸葛」，一聽就有畫面。 據統計，「歐陽」是第一大複姓，全國人數超過110萬。

中國常見複姓（人數） 歐陽 111.2萬人 上官 8.8萬人 令狐 5.5萬人 諸葛 4.8萬人 司徒 4.7萬人 司馬 2.3萬人 申屠 1.9萬人 夏侯 1.1萬人 賀蘭 1.0萬人 完顏 0.6萬人 慕容 0.5萬人 尉遲 0.4萬人 長孫 0.3萬人 資料來源：《2020年全國姓名報告》

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