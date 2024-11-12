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升中面試︱瑪利曼中學辦入學簡介會　校長親授面試貼士【附詳情】

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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瑪利曼中學11.30舉行入學簡介會，有意入讀學生記得留意。

【升中派位/自行收生/升中面試/瑪利曼中學】跑馬地傳統名女校瑪利曼中學(Marymount Secondary School)將於2024年11月30日舉行中一入學簡介會，並於2025年1月2日至16日接受2025/26年度中一入學申請，早前該校校長陳永強接受了TOPick的訪問，親授面試貼士，由於瑪利曼中學屬一條龍學校，部份學額保留給瑪利曼小學，所以只提供43個中一自行派位申請。

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童學園
幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人

升中面試︱瑪利曼中學（MSS）中一入學簡介會詳情

日期：2024年11月30日
地點：香港跑馬地藍塘道123號
登記連結連結

校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

升中面試︱瑪利曼中學（MSS） 2025/26 年度中一入學申請

日期：2025年1月2日至16日
時間：星期一至五早上8時至下午5時、星期六早上9時至下午12時
申請方式：親身交表或網上遞交申請

 

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升中面試︱瑪利曼中學（MSS）收生基準及比重：

學生概況學術表現、行為、課外活動及獎項

學生成績及活動表現（學業成績、操行、課外活動及獎項）

50%

面試中英文溝通能力、邏輯思考與理解能力、態度

面試表現（中英溝通能力、邏輯思考、理解能力、態度）

50%
*註：成功申請者將於2025年3月31日收到電話及信件通知。

直資名校｜直擊聖保羅男女中學入學簡介會　3類學生可增入讀機會【附面試貼士】

瑪利曼中學的學生個個都好有自信。

升中面試︱校長親授貼士：著重肯嘗試精神

瑪利曼中學陳校長表示收生標準很簡單，瑪利曼中學是一所EMI SHCHOOL (English-Medium Instruction) 採用全英語教學，面試會以英語進行，對於英文能力是非常著重，面試以1對1進行，不設小組討論，需要以中英文朗讀指定文章。

瑪利曼中學校長強調整個面試以傾談形式進行，當中需要學生自我介紹及回答情境問題。

升中面試︱瑪利曼中學收生準則

瑪利曼中學校長說：「收生準則在於學生會不會願意嘗試未必完全識答的題目，學生的答題時的應變能力及本身的取向。在當中我們已經知道學生的能力及想法。」

升中面試︱瑪利曼培育不少傑出女性

擁有近百年歷史的瑪利曼中學創校於1927年，培育了不少社會精英，當中傑出校友有現任發展局局長甯漢豪、前立法會議員（新界東）、前民主黨主席劉慧卿及歌手王灝兒與陳慧嫻。

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