友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救

【友愛邨／命案／腦出血】屯門友愛邨發生命案！一名男子疑落街買宵夜時，因「圍觀」他人爭執時，「眼神問題」起爭執遭圍毆，期間疑傷及頭部，回家後於家中噴血昏迷，送院後不治。急症專科醫生林俊華接受TOPick訪問時指出，病人可能是因頭部受到重擊，出現腦硬膜外出血或腦硬膜下出血有關，假如情況屬實，死者於清醒期內及時救治有機會可救回一命，惟一切需要等法醫確認方可作準。

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友愛邨命案｜落街買宵夜圍觀他人爭執 因眼神原因倦入被圍毆

事源於周日（10日）凌晨1時12分，屯門友愛邨34歲事主於街市熟食檔買宵夜時，發現附近有人爭吵，上前圍在旁邊查看，期間兇徒疑因事主眼神問題起爭執，最終遭到現場約4人圍毆、頭部受傷。死者負傷回家後氣息不佳，其父見狀遞了一杯水給他喝，未料一飲便立即噴血，於客廳倒地昏迷。家人隨即報警，惟送院搶救後仍不治身亡。

醫護人員發現死者傷勢有可疑，隨即通知警方跟進，重案組接手後聯同反黑組和情報組等調查，隨後以涉嫌謀殺，在4個不同住所拘捕4名涉案男子，4人年齡介乎58至64歲，分別從事建築業或已退休，屬朋友關係。警方透露案件詳情，指死者與被捕4人並不認識，已將案改列謀殺案調查，目前認為事件不涉及三合會活動。將會就有否其他涉案人士進行調查，而死者自身有否隱疾，則有待解剖，進一步確認死因。

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友愛邨命案｜死者無業多年脾氣不壞 街坊對事件感到愕然

死者的父親及一名男親友昨日（11日）到富山公眾殮房認屍，辦理手續後由重案組探員陪同下離開，據了解，死者父親任職道路維修工，母親是全職主婦，有一名已婚胞妹，自己本身多年無業，主要靠父親供養，偶然做淘寶代購賺點零用錢，在街坊眼中脾氣不壞，大家對他遇襲身亡一事感到愕然。

友愛邨命案｜死者回家後突吐血亡 醫生：或與1原因相關

死者被打後清醒回家，事後卻吐血身亡？急症專科醫生林俊華對此解釋，人的大腦如同一顆核桃，核桃殼與核桃內中有一層膜，頭部受到重擊後，可能會導致腦部出血，而不同的出血位置可能會導致不同的情況出現，例如「腦硬膜外出血（Epidural haemorrhage）」屬於動脈出血，出血時間較快，顱內壓升高較快，有機會有中間清醒期（Lucid period），但時間較短；反而「腦硬膜下出血（Subdural haemorrhage）」屬於靜脈出血，顱內壓升高較慢，中間清醒期較長，再另一種「腦實質出血Intracerebral haemorrhage」 患者便可能受傷當下已陷入昏迷。

林醫生表示，根據報道形容，死者症狀似乎與「腦硬膜外出血（Epidural haemorrhage）」或「腦硬膜下出血（Subdural haemorrhage）」有關，因此傷者疑似被扑中頭後，仍可有一段清醒時間走回家中。傷者之後飲水後噴血情況，有可能是因為「顱內壓增高」而出現嘔吐。

至於嘔吐物中帶血則有兩種可能性，其一是因為出現「頭顱底骨折（Skull base fracture）」，即頭顱底與頭部七孔相通，有可能因此滲血；其二是被打時可能被打傷口及鼻等其他地方，導致滲血。雖然目前實際死因仍有待法醫確定，但假設死者真是由於顱內壓增高身亡，醫生稱在清醒時期及時送院，經手術開洞放血後，仍有很大機會可以救回一命。

友愛邨命案｜頭部受創後出現3症狀要小心 「1時間內送院或可獲救」

林醫生亦表示，過去曾有拳擊選手比賽時被打中頭，之後清醒走入休息室後才突然昏迷的情況，而出現「腦硬膜外出血」或「腦硬膜內出血」的傷者除了有中間清醒期外，另外亦會出現嘔吐、呆滯、抽筋等症狀，因此建議遇到類似事件時，假如無任何症狀，建議於24小時內密切留意狀況，發現不妥應及時求醫。

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傷者出事時，首先要遠離危險地方並對外求救，之後假如清醒便要持續觀察，期間情况不佳可做「復原臥式姿勢」，如情況惡化則儘快求醫：

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友愛邨命案｜頭部受傷後4大不適症狀

頭部受傷情況可大可小，普通科醫生陳樂詩強調，假如自己或他人遭受頭部受傷，可能會出現以下4大症狀，應立即尋求醫療幫助，以便進行適當的評估和處理：

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嘔吐風險： 頭部受傷可能會引起噁心和嘔吐，飲水可能會增加嘔吐的可能性，這會使情況變得更加複雜， 有機會引起嗆親或吸入性肺炎。

頭部受傷可能會引起噁心和嘔吐，飲水可能會增加嘔吐的可能性，這會使情況變得更加複雜， 有機會引起嗆親或吸入性肺炎。 手術風險： 如果懷疑有嚴重的頭部受傷，醫生可能需要進行手術。在麻醉期間，胃中有食物或水可能會帶來風險。

如果懷疑有嚴重的頭部受傷，醫生可能需要進行手術。在麻醉期間，胃中有食物或水可能會帶來風險。 監測症狀： 醫療人員需要密切觀察患者的症狀，飲水可能會掩蓋病情惡化的徵兆。

醫療人員需要密切觀察患者的症狀，飲水可能會掩蓋病情惡化的徵兆。 脫水管理：在醫療環境中，脫水可以通過靜脈注射液體來進行安全和有效的管理。

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