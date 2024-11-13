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工商界座談會　夏寶龍對港府亦有新要求？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

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工商界座談會上周五在深圳舉行。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍親自南下作出新指示，各界普遍認為此行是劍指工商界。有資深建制卻提醒，工商界雖然是主角，但夏寶龍對港府亦有新要求，從兩處可見端倪。

盼港府以更大決心、更實舉措、更強執行力推改革

第一，雖然名為「香港工商界人士座談會」，但特首李家超也率9位司局長出席。據知，與會者在會前雖然都已提交講稿，但當日不少人卻「脫稿」，暢所欲言，提出不少建議希望政府做。李家超會後亦表態，將與團隊總結座談會內容。運輸及物流局局長林世雄亦說，在謀劃航空及航運發展時，一定會參考與會者提出的意見，積極主動作為。換言之，今次雖是面向工商界動員，很多事要成事，必須港府協調及助力。

第二，很多人留意夏寶龍提出建設美好香港的「六個需要」，但甚少人注意到還有「三個相信」。李家超昨見記者時，將「三個相信」納入夏寶龍講話的四大重點之一。這「三個相信」，其中之一就是針對港府喊話︰

相信香港特區政府一定會切實履行當家人職責，以更大決心、更實舉措、更強執行力，積極穩妥推進各領域改革，鞏固提升香港傳統優勢，探索開拓發展新賽道，不斷激發香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

資深建制認為，「三個更」就是夏寶龍對港府的新要求。不過，據知，夏寶龍相當滿意特首新一份施政報告，在座談會上公開點讚。

工商界座談會上周五在深圳舉行。（香港工業總會圖片）

劉兆佳：中央盼政府商界加強合作 相互促進

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中央一方面要求商界對香港有更大的承擔，包括增加投資和推動新產業的發展，但也同時要求提升管治能力，包括加快改變土地用途的審批程序，營造一個更優越的營商和投資環境，增加工商界的投資意慾，參與創新科技的發展。「總之，中央希望政府和工商界加強合作，相互促進，共同得益。」

與會的廠商會會長盧金榮認為，要提升投資信心，好的營商環境，希望政府有稅務財政激勵，盡量簡化行政程序及時間，以及有產業政策支持。

事實上，過去兩日，政界亦非一面倒只促工商界採取實際行動，例如，全國政協常委唐英年便提醒︰孤掌難鳴，若只叫商界實際行動，但政府一意孤行，便不可行，更以投地為例，認為政府不可「企硬」一個價，強調商人雖愛國愛港，但「條數亦都要計得掂！」

與會者：會上無被「訓話」之感

在外界看來，今次座談會是動員、是下指示，不過，有與會者則說，會上氣氛十分融洽，並無「威迫感」或被「訓話」的感覺，「有八、九成時間，是夏主任在聽與會的工商界分享，例如在內地和香港的投資情況，對經濟前景的看法，見到什麼機遇，未來發展方向，希望政府政策如何配合等等，夏主任亦有追問，但感覺是想了解多些，而不是想特登考你。」

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