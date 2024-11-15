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便利通關︱深圳灣、拱北口岸11.20起試行「免出示證件」通關　即睇詳情

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點啟用「免出示證件」邊檢通道。

【過關 / 深圳灣口岸 / 拱北口岸】國家出入境管理局發布公告，為進一步便利兩地人員往來，提升通關效率，下星期三起，在深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點啟用「免出示證件」邊檢通道，因私經常往來港澳地區人員可經有關通道通行

便利通關｜須同意採集核驗面相、指紋

根據公告，可使用「免出示證件」邊檢通道的是，無需出示實體出入境證件的條件是：

1、年滿14歲以上

2、持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民

3、同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息。

便利通關｜持因公出入境證件的內地居民暫不適用

選擇其他查驗通道通行的，需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民，目前暫不適用「免出示證件」通道通行。

公告提醒，因內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人員仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。

國家出入境管理局相關負責人介紹，試點措施是對現行邊檢快捷通關查驗方式的技術創新升級，有助於優化、簡化旅客通關查驗環節，改善旅客通行體驗。

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