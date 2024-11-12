搶人才｜科大過去兩年招攬近百學者 將再增聘百人推動醫學院發展等
發布時間： 2 小時前
最後更新： 56 分鐘前
科大今（12日）指，前年開展全球招聘以來已招攬近百名來自10多個國家及地區的學者，分別涵蓋生物與轉化醫學、人工智能等領域，亦透露將再增聘100位教職員。
科大首席副校長郭毅可指，新加入近百名的學者分別來自加拿大、法國、德國、韓國、新加坡、美國及內地等，涵蓋研究團隊領導、獨角獸公司及企業創始人，以及世界頂尖大學或公營機構學者，所涉領域包括生物與轉化醫學、人工智能、微電子、商業創新管理、可持續發展與綠色科技等，而其中科大重點發展的AI領域，便共已招聘15位學者。
最新影片推介：
郭毅可指，大學未來將再增聘逾百教職員，強調有關數字非上限，而為配合科大投入全力及非常有信心建設第三所醫學院，會繼續招聘全世界的頂尖醫學與健康人才，而人工智能、材料、能源、基因工程及航天科技等人才也是招聘方向。
科大今亦安排部分學者見傳媒，曾在美國國家大氣研究中心工作逾27年、領導開發多個獲國際採納預報系統的陳飛指，受到兩位合作已久的科大教授影響，希望將多年來的基礎研究轉化為能落地、為城市提供應對氣候氣象問題的方案，亦正研究全新的AI氣象預警系統，優化各地對極端天氣警報通報機制。
法籍學者Julien de TROULLIOUD de LANVERSIN指，中美關係影響學術研究及兩地學者的交流，如科學家亦或難以取得微晶片等，但相信香港仍能擔當連繫內地及各國學者的角色，有利於其推進核子技術及全球國家安全的政策研究。
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：