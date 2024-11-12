腎臟健康｜咖啡「1飲法」超傷腎　醫生推介6大護腎食物逆轉腎絲球過濾率修護腎臟

▲ 咖啡「1喝法」超傷腎，醫生推介6大護腎食物，逆轉腎絲球過濾率修護腎臟。

【腎衰竭／腎功能／護腎／傷腎】港人都喜愛飲咖啡，不過要注意咖啡1種飲法超傷腎。台灣有醫生則推介6種護腎食物，有助提升腎絲球過濾率，改善腎臟功能。

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腎臟健康｜6大護腎食物

台灣腎臟科醫生江守山近日在節目《小宇宙大爆發》中分享，腎絲球過濾率可以透過飲食調養逆轉，並推介6種食物可以强化腎絲球，修護腎臟受損，改善腎功能。

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1. 黑咖啡

黑咖啡含有褪黑激素。研究發現，黑咖啡本身可以降低蛋白尿，減慢腎臟功能衰竭。

江守山醫生建議，飲用手沖黑咖啡時，應用環保杯盛載。因為用紙杯裝熱咖啡，恐溶出塑膠微粒，損害血管及腎臟。

2.酸車厘子

含有褪黑激素，且酸的車厘子比甜的車厘子要便宜。

3.開心果

含有褪黑激素。

4.黑朱古力或純可可

研究發現，黑朱古力可以增加腎臟髓質的血流，降低尿毒指數，增加腎臟幹細胞，促進腎臟修復。

5. 薑黃

薑黃的好處：

抑制免疫引起的腎炎

對抗紅斑性狼瘡腎炎

改善腎功能

江醫生建議，宜選用經過提煉的薑黃素。避免使用薑黃粉，因含有草酸，易造成結石感染，導致腎衰竭。

6. 水

多喝水的好處：

降低體內毒素濃度，令腎臟不易受損；

減少受感染及患腎結石風險，防止腎病惡化。

江醫生指出，水是腎臟科最便宜的「藥」。腎臟恢復期患者宜多喝水，因患者會進入「鹽損失型腎病變」的狀態，如水喝不夠，流失水及鹽分，造成腎臟進一步衰竭。

相關研究顯示，急性腎衰竭恢復期患者中，有30%死亡個案是因為脫水及電解質異常。臨床上也發現，有近一半腎病患者飲水量不足。

他又指，合適的飲水量應由排尿量決定，而正常排尿量應達到1,200至1,600 c.c.，若排尿次數不到6次，則表明沒有喝夠水。

腎臟健康｜3種沖泡咖啡方法

台灣腎臟科醫生江守山亦曾在《健康晚點名》節目上提出一日2杯齋啡有護腎功效。他推薦3種沖泡咖啡的方法，可以提升咖啡對身體的益處。

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腎臟健康｜10大傷腎惡習

此外，洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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資料來源：台灣腎臟科醫生江守山

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